03 июня 2024

В Салехарде появятся три тематических мурала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Муралы появятся еще на трех улицах Салехарда (архивное фото)
Муралы появятся еще на трех улицах Салехарда (архивное фото) Фото:

В Салехарде украсят муралами дома на улице Чубинина, Подшибякина и Губкина. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«В Год детства на Ямале один из муралов посвятим ребятишкам. Нашим классным, открытым и искренне любящим свою Родину. Второй мурал посвящен Году семьи и главной ценности в жизни каждого человека», — написал в своем telegram-канале Титовский. Третий мурал появится в честь российских воинов.

Также будет продолжена работа по украшению ямальских резервуаров. К ним добавят оформление в виде варенья из голубики и еловых шишек, меда и тушеной оленины.

Мурал, посвященный детям
Мурал, посвященный детям
Фото:
Мурал, посвященный семье
Мурал, посвященный семье
Фото:
Мурал, посвященный воинам Отечества
Мурал, посвященный воинам Отечества
Фото:
Муралы "бочки"
Муралы "бочки"
Фото:

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В Салехарде украсят муралами дома на улице Чубинина, Подшибякина и Губкина. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «В Год детства на Ямале один из муралов посвятим ребятишкам. Нашим классным, открытым и искренне любящим свою Родину. Второй мурал посвящен Году семьи и главной ценности в жизни каждого человека», — написал в своем telegram-канале Титовский. Третий мурал появится в честь российских воинов. Также будет продолжена работа по украшению ямальских резервуаров. К ним добавят оформление в виде варенья из голубики и еловых шишек, меда и тушеной оленины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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