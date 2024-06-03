Муралы появятся еще на трех улицах Салехарда (архивное фото)
В Салехарде украсят муралами дома на улице Чубинина, Подшибякина и Губкина. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«В Год детства на Ямале один из муралов посвятим ребятишкам. Нашим классным, открытым и искренне любящим свою Родину. Второй мурал посвящен Году семьи и главной ценности в жизни каждого человека», — написал в своем telegram-канале Титовский. Третий мурал появится в честь российских воинов.
Также будет продолжена работа по украшению ямальских резервуаров. К ним добавят оформление в виде варенья из голубики и еловых шишек, меда и тушеной оленины.
Мурал, посвященный детям
Мурал, посвященный семье
Мурал, посвященный воинам Отечества
Муралы "бочки"
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