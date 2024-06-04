В Тюмени мотоциклист без прав разбился насмерть

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Мужчина ранее привлекался 27 раз к ответственности за превышение скорости
Мужчина ранее привлекался 27 раз к ответственности за превышение скорости Фото:

В Тюмени на подъеме на объездную дорогу погиб мотоциклист. Он въехал в ограждение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На подъеме на окружную дорогу Тюмени в районе улицы Тополиной водитель не справился с управлением и мотоцикл въехал в ограждение. Права управления мотоциклом мужчина не имел», — сообщили в ведомстве.

Мужчина за год 27 раз привлекался за превышение скорости. Ему было 63 года.

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В Тюмени на подъеме на объездную дорогу погиб мотоциклист. Он въехал в ограждение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «На подъеме на окружную дорогу Тюмени в районе улицы Тополиной водитель не справился с управлением и мотоцикл въехал в ограждение. Права управления мотоциклом мужчина не имел», — сообщили в ведомстве. Мужчина за год 27 раз привлекался за превышение скорости. Ему было 63 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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