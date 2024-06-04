Мужчина ранее привлекался 27 раз к ответственности за превышение скорости
В Тюмени на подъеме на объездную дорогу погиб мотоциклист. Он въехал в ограждение. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«На подъеме на окружную дорогу Тюмени в районе улицы Тополиной водитель не справился с управлением и мотоцикл въехал в ограждение. Права управления мотоциклом мужчина не имел», — сообщили в ведомстве.
Мужчина за год 27 раз привлекался за превышение скорости. Ему было 63 года.
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