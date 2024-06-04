Предприятия Курганского индустриального парка представили на выставке «Россия»

05 июня 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Гостям выставки рассказали также о планах предприятий Фото: пресс-служба «Интертехэлектро» На выставке-форуме «Россия» в Москве представили предприятия Курганского индустриального парка. Презентация заводов и выпускаемой ими продукции состоялась в рамках дней регионального развития «Пространство будущего». Гостям показали модульные решения для энергетики и ЖКХ, образцы трубной и электронной продукции, выпускающиеся в Кургане. Подробнее об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Интертехэлектро», предприятия которой работают в Курганском индустриальном парке. «Представить наши заводы на главной выставке страны, рассказать о том, что в Кургане развивается промышленное производство, создается современная высокотехнологичная продукция — большая честь. Стоит отметить, что подобное развитие было бы невозможным без поддержки, которую оказывает промышленным предприятиям правительство Курганской области, предоставляющее субсидии на приобретение оборудования», — отметил директор управляющей компании «ИТЭ-Пром» Наркис Галиаскаров. Участники выставки узнали в том числе и о планах предприятий. Например, о том, что на «Курганском приборостроительном заводе» будет запущена линия селективной пайки, на «Курганском заводе энергетических технологий» готовится к вводу новая линия по выпуску трубы из полиэтилена, а на «Курганском заводе комплексных технологий» приступили к сборке первых газопоршневых установок совместно с партнерами из КНР. На территории Курганского индустриального парка на сегодняшний день действуют четыре завода группы компаний «Интертехэлектро». Там производят оборудование для генерации и распределения тепловой и электрической энергии, трубную продукцию, приборы учета и уличные светильники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выставке-форуме «Россия» в Москве представили предприятия Курганского индустриального парка. Презентация заводов и выпускаемой ими продукции состоялась в рамках дней регионального развития «Пространство будущего». Гостям показали модульные решения для энергетики и ЖКХ, образцы трубной и электронной продукции, выпускающиеся в Кургане. Подробнее об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Интертехэлектро», предприятия которой работают в Курганском индустриальном парке. «Представить наши заводы на главной выставке страны, рассказать о том, что в Кургане развивается промышленное производство, создается современная высокотехнологичная продукция — большая честь. Стоит отметить, что подобное развитие было бы невозможным без поддержки, которую оказывает промышленным предприятиям правительство Курганской области, предоставляющее субсидии на приобретение оборудования», — отметил директор управляющей компании «ИТЭ-Пром» Наркис Галиаскаров. Участники выставки узнали в том числе и о планах предприятий. Например, о том, что на «Курганском приборостроительном заводе» будет запущена линия селективной пайки, на «Курганском заводе энергетических технологий» готовится к вводу новая линия по выпуску трубы из полиэтилена, а на «Курганском заводе комплексных технологий» приступили к сборке первых газопоршневых установок совместно с партнерами из КНР. На территории Курганского индустриального парка на сегодняшний день действуют четыре завода группы компаний «Интертехэлектро». Там производят оборудование для генерации и распределения тепловой и электрической энергии, трубную продукцию, приборы учета и уличные светильники.