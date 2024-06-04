Развитие крупнейшего в Кургане спального микрорайона представлено на выставке ВДНХ. Видео

На выставке ВДНХ представили проект развития микрорайона Заозерный в Кургане

05 июня 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

На выставке в Москве представили план развития курганского спального микрорайона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заведующий сектором градостроительного контроля управления строительства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Даниил Вольман показал на выставке «Россия» на ВДНХ, как будет развиваться микрорайон Заозерный, где живет примерно треть населения города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Были запущены механизмы КРТ. Первыми пилотными КРТ стали 152 гектара и 107 гектаров с потенциалом ввода порядка 1 млн квадратных метров на расчетный срок. В 2024 году завершена школа на 1500 мест», — сообщает Вольман. Также им были отмечены следующие КРТ: «ЖК Ботаники», «ЖК Малиновые высоты». В 2022—2029 годах, по его данным, в новом микрорайоне внутри Заозерного в 2022—2032 годах планируется ввести более 600 тысяч квадратных метров жилой площади. Также Вольман отметил количество отремонтированных путепроводов, соединяющих Заозерный с другими районами города в период. Также на презентации он отметил большое количество отремонтированных улично-дорожных сетей в районе с 2019 по 2024 годы. И представил те, которые будут отремонтированы до 2025 года. Также на презентации было показано, что Заозерный продолжит обеспечиваться необходимой коммунальной инфраструктурой. Например, канализация, по которой в данный момент разрабатывается проектная документация для проведения масштабной реконструкции. Ранее URA.RU писало, что компания «Специализированный застройщик „Мостовик“», принадлежащая курганскому бизнесмену Дмитрию Парышеву, приступит к реализации проекта жилой застройки в 12-м микрорайоне Заозерного. Также в строительстве новых домов в районе примут участие тюменские девелоперы. Застройщик уже начал работы по строительству первого жилого дома вблизи озера Черное в Кургане. Ожидается, что некоторые объекты будут сданы в эксплуатацию к 2025 году. Кроме этого, правительством региона сообщалось о планах по строительству нового микрорайона в Кургане, рассчитанного на проживание 12 тысяч человек, общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заведующий сектором градостроительного контроля управления строительства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Даниил Вольман показал на выставке «Россия» на ВДНХ, как будет развиваться микрорайон Заозерный, где живет примерно треть населения города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Были запущены механизмы КРТ. Первыми пилотными КРТ стали 152 гектара и 107 гектаров с потенциалом ввода порядка 1 млн квадратных метров на расчетный срок. В 2024 году завершена школа на 1500 мест», — сообщает Вольман. Также им были отмечены следующие КРТ: «ЖК Ботаники», «ЖК Малиновые высоты». В 2022—2029 годах, по его данным, в новом микрорайоне внутри Заозерного в 2022—2032 годах планируется ввести более 600 тысяч квадратных метров жилой площади. Также Вольман отметил количество отремонтированных путепроводов, соединяющих Заозерный с другими районами города в период. Также на презентации он отметил большое количество отремонтированных улично-дорожных сетей в районе с 2019 по 2024 годы. И представил те, которые будут отремонтированы до 2025 года. Также на презентации было показано, что Заозерный продолжит обеспечиваться необходимой коммунальной инфраструктурой. Например, канализация, по которой в данный момент разрабатывается проектная документация для проведения масштабной реконструкции. Ранее URA.RU писало, что компания «Специализированный застройщик „Мостовик“», принадлежащая курганскому бизнесмену Дмитрию Парышеву, приступит к реализации проекта жилой застройки в 12-м микрорайоне Заозерного. Также в строительстве новых домов в районе примут участие тюменские девелоперы. Застройщик уже начал работы по строительству первого жилого дома вблизи озера Черное в Кургане. Ожидается, что некоторые объекты будут сданы в эксплуатацию к 2025 году. Кроме этого, правительством региона сообщалось о планах по строительству нового микрорайона в Кургане, рассчитанного на проживание 12 тысяч человек, общей площадью около 400 тысяч квадратных метров.