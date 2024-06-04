В Тюмени выросло число без вести пропавших детей. Скрин

05 июня 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Как и когда именно пропала девочка — неизвестно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени список без вести пропавших детей, разыскиваемых годами, пополнился на одну фамилию: в реестр включили Юлию Запорожец, которая пропала более 20 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Информация представлена на сайте регионального управления СК РФ. Вместе с Юлией список пропавших и не найденных детей достигает 18 человек. «Отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Запорожец Юлии Сергеевны, 1987 года рождения. По данным следствия, в 2001—2002 годы Запорожец пропала в Тюмени при неустановленных обстоятельствах. До настоящего времени ее местонахождение не известно», — говорится в ориентировке на сайте следственного управления. Там же перечислены приметы девочки на момент исчезновения. У нее славянская внешность, лицо овальной формы, светло-русые волосы, косоглазие, а также шрам на ноге от воздействия кипятка. Как ранее писало URA.RU, до появления информации о Юлии Запорожец в Тюменской области было известно о 17 пропавших детях, которые до сих пор не найдены. Среди них семь мальчиков и десять девочек. Фото Юлии Запорожец в детстве сайт СУ СК РФ по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени список без вести пропавших детей, разыскиваемых годами, пополнился на одну фамилию: в реестр включили Юлию Запорожец, которая пропала более 20 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Информация представлена на сайте регионального управления СК РФ. Вместе с Юлией список пропавших и не найденных детей достигает 18 человек. «Отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Запорожец Юлии Сергеевны, 1987 года рождения. По данным следствия, в 2001—2002 годы Запорожец пропала в Тюмени при неустановленных обстоятельствах. До настоящего времени ее местонахождение не известно», — говорится в ориентировке на сайте следственного управления. Там же перечислены приметы девочки на момент исчезновения. У нее славянская внешность, лицо овальной формы, светло-русые волосы, косоглазие, а также шрам на ноге от воздействия кипятка. Как ранее писало URA.RU, до появления информации о Юлии Запорожец в Тюменской области было известно о 17 пропавших детях, которые до сих пор не найдены. Среди них семь мальчиков и десять девочек.