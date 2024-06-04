04 июня 2024

В Тюменской области в четыре раза выросла подростковая преступность

В Тюменской области дети совершили в 4 раза больше дистанционных преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Малолетние преступники в четыре раза чаще обманывали людей на расстоянии (архивное фото)
Малолетние преступники в четыре раза чаще обманывали людей на расстоянии (архивное фото) Фото:

В 2023 году количество преступлений, совершенных подростками дистанционно, выросло до 83 случаев, или более чем в четыре раза, по сравнению с 2022 годом. Информация представлена в отчете правительства Тюменской области, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет дистанционным бесконтактным способом. В 2023 году — 83. В 2022 году — 20», — говорится в документе.

При этом общее число преступлений, совершенных подростками в 2023 году, составило 473 случая. Годом ранее их было 490.

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В 2023 году количество преступлений, совершенных подростками дистанционно, выросло до 83 случаев, или более чем в четыре раза, по сравнению с 2022 годом. Информация представлена в отчете правительства Тюменской области, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет дистанционным бесконтактным способом. В 2023 году — 83. В 2022 году — 20», — говорится в документе. При этом общее число преступлений, совершенных подростками в 2023 году, составило 473 случая. Годом ранее их было 490.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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