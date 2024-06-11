Ямальцев наградили ко Дню России, а в возгорании лесов винят поджигателей: события 11 июня

В преддверии Дня России губернатор Артюхов вручил ямальцам награды
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Глава ЯНАО вручил награды почетным жителям округа
Глава ЯНАО вручил награды почетным жителям округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил федеральные и региональные награды жителям округа в преддверии Дня России, а ямальцы подозревают поджигателей в лесных пожарах. Об этом и других событиях к вечеру 11 июня — в материале URA.RU.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил федеральные и региональные награды жителям округа в преддверии Дня России, а ямальцы подозревают поджигателей в лесных пожарах. Об этом и других событиях к вечеру 11 июня — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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