Ямальцев наградили ко Дню России, а в возгорании лесов винят поджигателей: события 11 июня

Глава ЯНАО вручил награды почетным жителям округа
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил федеральные и региональные награды жителям округа в преддверии Дня России, а ямальцы подозревают поджигателей в лесных пожарах. Об этом и других событиях к вечеру 11 июня — в материале URA.RU.
- Глава Ямала торжественно вручил награды ямальцам в преддверии Дня России, торжественная церемония состоялась на сцене Ямальской филармонии. Награды получили те жители округа, которые внесли вклад в развитие страны и региона. Также губернатор ЯНАО поручил чиновникам использовать искусственный интеллект при госзакупках. С помощью нейросети в регионе будут оценивать эффективность расходования бюджетных средств.
- Тем временем жители округа подозревают в возникновении природных пожаров поджигателей. О том, что пожары возникают от сжигания мусора и сухой травы на дачных участках, предупреждает и пресс-служба окружного департамента гражданской защиты.
- Жительница округа два дня выживала на болотах. В рамках поисковой операции волонтеры обнаружили девушку стоящую далеко в болотистой местности под линией электропередач. На месте ей была оказана необходимая помощь. Медицинскую помощь получил также полуторогодовалый ребенок, которого прооперировали хирурги Нового Уренгоя, чтобы извлечь проглоченные магниты. Такие случаи всегда опасны — притягиваясь, магниты могут защемить или перфорировать слизистую кишечника ребенка. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
- В Ноябрьске на станцию скорой медицинской помощи полтора года ждали нового главврача. Должность была вакантна с конца 2022 года, после ухода прежнего главврача и депутата окружного Заксобрания Виктора Гордиенко.
- Также жительница ЯНАО не увидела Санкт-Петербург из-за пьяного дебоша на трапе самолета. Женщина нецензурно выражала неудовольствие из-за очереди в самолет до Санкт-Петербурга и имела признаки опьянения.
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