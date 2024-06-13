Курганцев просят сделать запас воды на два дня из-за коммунальной аварии

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В Кургане отключают водоснабжение
В Кургане отключают водоснабжение Фото:

«Водный Союз» начинает ремонтные работы на магистральном водопроводе, после завершения подготовительных этапов. В связи с этим с 22:00 13 июня и до окончания аварийно-восстановительных работ будет временно прекращена подача воды в Курган и прилегающие населенные пункты. Горожан просят запастись водой

«Просим жителей заранее запастись водой на 1,5-2 суток, так как точные сроки устранения утечки пока неизвестны. Водоснабжение социальных учреждений будет осуществляться в режиме подвоза», — указано в посте telegram-канала «Водного Союза».

Жители могут обращаться в диспетчерскую службу по указанным телефонам за дополнительной информацией и помощью. После завершения ремонтных работ специалисты «Водного Союза» проведут лабораторный анализ качества воды. О результатах исследований жителей уведомят дополнительно, чтобы обеспечить безопасность и соответствие стандартам питьевой воды.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане и пригороде восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии потребуются еще одно отключение. Ночью на сетях водоснабжения, которые идут от Арбинки в Кургане, произошла авария. Утром водоснабжение должно было возобновится.

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«Водный Союз» начинает ремонтные работы на магистральном водопроводе, после завершения подготовительных этапов. В связи с этим с 22:00 13 июня и до окончания аварийно-восстановительных работ будет временно прекращена подача воды в Курган и прилегающие населенные пункты. Горожан просят запастись водой «Просим жителей заранее запастись водой на 1,5-2 суток, так как точные сроки устранения утечки пока неизвестны. Водоснабжение социальных учреждений будет осуществляться в режиме подвоза», — указано в посте telegram-канала «Водного Союза». Жители могут обращаться в диспетчерскую службу по указанным телефонам за дополнительной информацией и помощью. После завершения ремонтных работ специалисты «Водного Союза» проведут лабораторный анализ качества воды. О результатах исследований жителей уведомят дополнительно, чтобы обеспечить безопасность и соответствие стандартам питьевой воды. Ранее URA.RU писало, что в Кургане и пригороде восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии потребуются еще одно отключение. Ночью на сетях водоснабжения, которые идут от Арбинки в Кургане, произошла авария. Утром водоснабжение должно было возобновится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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