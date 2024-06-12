12 июня 2024
11 июня 2024

«Водный союз» анонсировал отключение воды в Кургане из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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На сетях водопровода произошла авария
На сетях водопровода произошла авария Фото:

В Кургане и пригороде восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии потребуются еще одно отключение. Об этом предупредили специалисты АО «Водный союз».

«В ходе устранения аварии на сетях водопровода, идущих от ОСВ „Арбинка“, водоснабжение в Кургане и пригородах восстановили с пониженным давлением. Бригады „Водного Союза“ отсыпают место аварии. После приступят к устранению, понадобится отключение водоснабжения города», — написано в telegram-канале компании.

Коммунальная авария произошла в ночь на 12 июня. Для ремонта потребовалось отключить подачу воды в дома курганцев.

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В Кургане и пригороде восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии потребуются еще одно отключение. Об этом предупредили специалисты АО «Водный союз». «В ходе устранения аварии на сетях водопровода, идущих от ОСВ „Арбинка“, водоснабжение в Кургане и пригородах восстановили с пониженным давлением. Бригады „Водного Союза“ отсыпают место аварии. После приступят к устранению, понадобится отключение водоснабжения города», — написано в telegram-канале компании. Коммунальная авария произошла в ночь на 12 июня. Для ремонта потребовалось отключить подачу воды в дома курганцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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