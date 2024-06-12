«Водный союз» анонсировал отключение воды в Кургане из-за аварии

В Кургане и пригороде восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии потребуются еще одно отключение. Об этом предупредили специалисты АО «Водный союз».
«В ходе устранения аварии на сетях водопровода, идущих от ОСВ „Арбинка“, водоснабжение в Кургане и пригородах восстановили с пониженным давлением. Бригады „Водного Союза“ отсыпают место аварии. После приступят к устранению, понадобится отключение водоснабжения города», — написано в telegram-канале компании.
Коммунальная авария произошла в ночь на 12 июня. Для ремонта потребовалось отключить подачу воды в дома курганцев.
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