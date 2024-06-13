В Горловке из-за обстрела ВСУ скончался журналист НТВ: что известно о трагедии, реакция властей

Журналист НТВ Кожин скончался после удара ВСУ в Горловке

13 июня 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Кожину (на фото), погибшему после обстрела ВСУ, было 46 лет Фото: Телеграм-канал телекомпании НТВ https://t.me/ntvnews новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Горловке 13 июня ВСУ были атакованы два журналиста НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев, также под удар попал их сопровождающий. Они впали в кому, а позже стало известно о смерти Кожина. Второй корреспондент, Алексей Ивлев, был прооперирован. История произошедшего в Горловке, биография погибшего Валерия Кожина и реакция коллег и властей — в материале URA.RU. Хронология атаки на журналистов НТВ в Горловке Двое сотрудников телеканала НТВ, корреспонденты Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, а также их сопровождающий получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Мэр города Иван Приходько подтвердил, что инцидент произошел во время съемки репортажа об обстрелах региона. После ранения корреспонденты НТВ были помещены в операционную и находились в состоянии комы. Предполагается, что причиной их травм стал удар украинского беспилотника. Позже стало известно, что в результате атаки скончался журналист Кожин. Тем временем состояние Алексея Ивлиева после операции стабилизировалось, по данным оперативных служб, его готовят к эвакуации. О сопровождающем журналистов человеке на данный момент ничего неизвестно, пока он находится в тяжелом состоянии. Алексея Ивлева готовят к эвакуации, его состояние стабилизировалось после проведенной операции Фото: Телеграм-канал телекомпании НТВ https://t.me/ntvnews Биография Валерия Кожина Валерий Кожин скончался на 47-м году жизни. Он начал свою журналистскую карьеру в 2006 году на телеканале НТВ, пройдя путь от звукооператора-техника до телеоператора. Также мужчина был известен своей работой в условиях повышенной опасности. Кожин неоднократно освещал события в горячих точках, включая Сирию и зоны вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Он ездил в длительные командировки, которые иногда длились несколько месяцев в году. За свою мужественную работу Валерий Кожин был удостоен ряда государственных наград: медали «За Отвагу» в 2014 году, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени в 2016 и 2018 годах соответственно. Также он был награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» в 2018 году. Реакция властей и коллег Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что атака по репортерам НТВ в ДНР была целенаправленной. Она добавила, что за этот удар ни одна из международных структур не призвала Украину к ответственности. Кровь корреспондентов находится не только на руках у ВСУ, но и на совести западных чиновников. В свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев, опубликовав заявление в telegram-канале Минцифры, выразил свои соболезнования семье Кожина. Он пообещал, что министерство окажет всю необходимую поддержку близким журналиста. Также Шадаев отметил работу Кожина в горячих точках, его открытость и честность. Военкор Александр Сладков в своем telegram-канале также отметил смелость Валерия Кожина. По его словам, руководство возьмет на себя поддержку близких погибшего. Также Сладков добавил, что не нужно пускать журналистов на фронт, чтобы избежать подобных трагедий. Однако он не верит, что такой вариант имеет место. Военкор Александр Коц в своем telegram-канале выразил соболезнования семье Валерия Кожина. По его словам, врачи, которые боролись за жизнь журналиста, сделали все возможное и несколько раз пытались запустить остановившееся сердце. Также и глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале принес соболезнования родным Кожина. Тем временем в ООН в связи с трагедией отметили, что выступают против нападений на сотрудников СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горловке 13 июня ВСУ были атакованы два журналиста НТВ — Валерий Кожин и Алексей Ивлиев, также под удар попал их сопровождающий. Они впали в кому, а позже стало известно о смерти Кожина. Второй корреспондент, Алексей Ивлев, был прооперирован. История произошедшего в Горловке, биография погибшего Валерия Кожина и реакция коллег и властей — в материале URA.RU. Двое сотрудников телеканала НТВ, корреспонденты Алексей Ивлиев и Валерий Кожин, а также их сопровождающий получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Мэр города Иван Приходько подтвердил, что инцидент произошел во время съемки репортажа об обстрелах региона. После ранения корреспонденты НТВ были помещены в операционную и находились в состоянии комы. Предполагается, что причиной их травм стал удар украинского беспилотника. Позже стало известно, что в результате атаки скончался журналист Кожин. Тем временем состояние Алексея Ивлиева после операции стабилизировалось, по данным оперативных служб, его готовят к эвакуации. О сопровождающем журналистов человеке на данный момент ничего неизвестно, пока он находится в тяжелом состоянии. Валерий Кожин скончался на 47-м году жизни. Он начал свою журналистскую карьеру в 2006 году на телеканале НТВ, пройдя путь от звукооператора-техника до телеоператора. Также мужчина был известен своей работой в условиях повышенной опасности. Кожин неоднократно освещал события в горячих точках, включая Сирию и зоны вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Он ездил в длительные командировки, которые иногда длились несколько месяцев в году. За свою мужественную работу Валерий Кожин был удостоен ряда государственных наград: медали «За Отвагу» в 2014 году, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени в 2016 и 2018 годах соответственно. Также он был награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» в 2018 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что атака по репортерам НТВ в ДНР была целенаправленной. Она добавила, что за этот удар ни одна из международных структур не призвала Украину к ответственности. Кровь корреспондентов находится не только на руках у ВСУ, но и на совести западных чиновников. В свою очередь, министр цифрового развития России Максут Шадаев, опубликовав заявление в telegram-канале Минцифры, выразил свои соболезнования семье Кожина. Он пообещал, что министерство окажет всю необходимую поддержку близким журналиста. Также Шадаев отметил работу Кожина в горячих точках, его открытость и честность. Военкор Александр Сладков в своем telegram-канале также отметил смелость Валерия Кожина. По его словам, руководство возьмет на себя поддержку близких погибшего. Также Сладков добавил, что не нужно пускать журналистов на фронт, чтобы избежать подобных трагедий. Однако он не верит, что такой вариант имеет место. Военкор Александр Коц в своем telegram-канале выразил соболезнования семье Валерия Кожина. По его словам, врачи, которые боролись за жизнь журналиста, сделали все возможное и несколько раз пытались запустить остановившееся сердце. Также и глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале принес соболезнования родным Кожина. Тем временем в ООН в связи с трагедией отметили, что выступают против нападений на сотрудников СМИ.