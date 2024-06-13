Сын советника Куйвашева награжден тремя медалями на СВО. Фото

14 июня 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, а ныне советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан награжден тремя медалями за участие в спецоперация на Украине. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях. «Мой старший сын, Руслан в числе таких же отважных и истинных патриотов-ребят защищает Отечество. Нет, не за деньги. За преданность родине, за верность памяти героических предков, за мир. Искалеченный, с серьезными травмами и глубокими шрамами в сердце, Руслан трижды был представлен к высоким и заслуженным государственным наградам: знаку отличия ордена Святого Георгия Георгиевскому Кресту IV степени, медалям за „Храбрость“ II степени и „За отвагу“» — написал советник губернатора на странице во «ВКонтакте». Билалова-младшего мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го солдат получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.