13 июня 2024

Сын советника Куйвашева награжден тремя медалями на СВО. Фото

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За время службы Руслан Билалов был ранен дважды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, а ныне советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан награжден тремя медалями за участие в спецоперация на Украине. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях.

«Мой старший сын, Руслан в числе таких же отважных и истинных патриотов-ребят защищает Отечество. Нет, не за деньги. За преданность родине, за верность памяти героических предков, за мир. Искалеченный, с серьезными травмами и глубокими шрамами в сердце, Руслан трижды был представлен к высоким и заслуженным государственным наградам: знаку отличия ордена Святого Георгия Георгиевскому Кресту IV степени, медалям за „Храбрость“ II степени и „За отвагу“» — написал советник губернатора на странице во «ВКонтакте».

Билалова-младшего мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го солдат получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.

Руслана мобилизовали осенью 2022 года
Руслана мобилизовали осенью 2022 года
За время службы Билалова-младшего ранили два раза
За время службы Билалова-младшего ранили два раза

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Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, а ныне советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан награжден тремя медалями за участие в спецоперация на Украине. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях. «Мой старший сын, Руслан в числе таких же отважных и истинных патриотов-ребят защищает Отечество. Нет, не за деньги. За преданность родине, за верность памяти героических предков, за мир. Искалеченный, с серьезными травмами и глубокими шрамами в сердце, Руслан трижды был представлен к высоким и заслуженным государственным наградам: знаку отличия ордена Святого Георгия Георгиевскому Кресту IV степени, медалям за „Храбрость“ II степени и „За отвагу“» — написал советник губернатора на странице во «ВКонтакте». Билалова-младшего мобилизовали осенью 2022 года, на тот момент его отец был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. В ноябре 2023-го солдат получил новое ранение на фронте, из-за которого ему пришлось удалить глаз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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