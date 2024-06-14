Стали известны подробности о погибших на реке тюменских подростках

В Тюмени утонули девочки-подростки

14 июня 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Девочки утонули вблизи села Салаирка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе села Салаирка утонули две девочки — 14 и 16 лет. Подробности сообщила региональная прокуратура. «В дневное время 14 июня в реке Тура в районе села Салаирка Тюменского района утонули две несовершеннолетние девочки», — сообщили в ведомстве. Погибшим было 14 и 16 лет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели девочек проводится процессуальна проверка. Ранее агентство писало о том, что днем 14 июня утонули дети. Инцидент произошел в районе села Салаирка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе села Салаирка утонули две девочки — 14 и 16 лет. Подробности сообщила региональная прокуратура. «В дневное время 14 июня в реке Тура в районе села Салаирка Тюменского района утонули две несовершеннолетние девочки», — сообщили в ведомстве. Погибшим было 14 и 16 лет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели девочек проводится процессуальна проверка. Ранее агентство писало о том, что днем 14 июня утонули дети. Инцидент произошел в районе села Салаирка.