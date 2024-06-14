Стали известны подробности о погибших на реке тюменских подростках

Девочки утонули вблизи села Салаирка
В Тюмени в районе села Салаирка утонули две девочки — 14 и 16 лет. Подробности сообщила региональная прокуратура.
«В дневное время 14 июня в реке Тура в районе села Салаирка Тюменского района утонули две несовершеннолетние девочки», — сообщили в ведомстве. Погибшим было 14 и 16 лет.
В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели девочек проводится процессуальна проверка.
Ранее агентство писало о том, что днем 14 июня утонули дети. Инцидент произошел в районе села Салаирка.
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