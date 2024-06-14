Стали известны подробности о погибших на реке тюменских подростках

В Тюмени утонули девочки-подростки
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Пруд Лесной, пляж. Тюмень , пляж
Девочки утонули вблизи села Салаирка Фото:

В Тюмени в районе села Салаирка утонули две девочки — 14 и 16 лет. Подробности сообщила региональная прокуратура.

«В дневное время 14 июня в реке Тура в районе села Салаирка Тюменского района утонули две несовершеннолетние девочки», — сообщили в ведомстве. Погибшим было 14 и 16 лет.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели девочек проводится процессуальна проверка.

Ранее агентство писало о том, что днем 14 июня утонули дети. Инцидент произошел в районе села Салаирка.

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В Тюмени в районе села Салаирка утонули две девочки — 14 и 16 лет. Подробности сообщила региональная прокуратура. «В дневное время 14 июня в реке Тура в районе села Салаирка Тюменского района утонули две несовершеннолетние девочки», — сообщили в ведомстве. Погибшим было 14 и 16 лет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. По факту гибели девочек проводится процессуальна проверка. Ранее агентство писало о том, что днем 14 июня утонули дети. Инцидент произошел в районе села Салаирка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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