К родственникам боевиков, захватившим заложников в Ростове, пришли с обысками

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Оперативники проводят обыски у родных осужденных, захвативших в СИЗО в Ростове заложников, передает Mash Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Начались обыски у родных террористов, взявших в заложники сотрудников изолятора в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

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«Обыски проходят у родственников террористов, которые сегодня взяли заложников в ростовском СИЗО-1», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что трое из шести осужденных родом и Ингушетии. В республике сейчас работают оперативники. Ранее сообщалось, что устроившие теракт заключенные принадлежали к ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. ГУФСИН России по Ростовской области провел операцию по спасению заложников. В ходе нее несколько силовиков получили ранения.

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Начались обыски у родных террористов, взявших в заложники сотрудников изолятора в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Обыски проходят у родственников террористов, которые сегодня взяли заложников в ростовском СИЗО-1», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что трое из шести осужденных родом и Ингушетии. В республике сейчас работают оперативники. Ранее сообщалось, что устроившие теракт заключенные принадлежали к ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ранее в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. ГУФСИН России по Ростовской области провел операцию по спасению заложников. В ходе нее несколько силовиков получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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