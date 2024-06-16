К родственникам боевиков, захватившим заложников в Ростове, пришли с обысками

16 июня 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Начались обыски у родных террористов, взявших в заложники сотрудников изолятора в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Обыски проходят у родственников террористов, которые сегодня взяли заложников в ростовском СИЗО-1», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что трое из шести осужденных родом и Ингушетии. В республике сейчас работают оперативники. Ранее сообщалось, что устроившие теракт заключенные принадлежали к ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ранее в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. ГУФСИН России по Ростовской области провел операцию по спасению заложников. В ходе нее несколько силовиков получили ранения.