Условия участия России в мирных саммитах по Украине известны: о чем говорил Песков со СМИ

Песков: условия участия России в мирных саммитах по Украине известны

17 июня 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Россия будет работать со всеми странами, которые готовы это делать, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что на следующий мирный саммит планируется пригласить РФ. Все заявления Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. При каких условиях Россия будет участвовать в новом саммите по Украине Песков сказал, что условие для участия РФ в саммите по Украине одно. По его словам, Россия будет участвовать, если это будет соответствовать ее позиции. Обмен журналиста Гершковича Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено. Коммюнике саммита по Украине То, что Турция, Сербия и Венгрия подписали декларацию в ходе конференции по Украине в Швейцарии не повлияет на отношения с Россией. Он добавил, что результат этой встречи стремится к нулю и Россия будет работать со всеми странами, которые готовы это делать. Многие страны, участвующие в саммите, подтвердили его бесперспективность без участия РФ, отметил Песков. Ядерное оружие Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нагнетает обстановку, говоря о том, что альянс обсуждает приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Песков напомнил, что Путин, в отличие от Столтенберга, никогда не говорит о ядерных делах по своей инициативе. О проблеме российский лидер говорит, когда отвечает на вопросы журналистов. Назначение полпреда в УрФО Якушева Песков не стал комментировать назначение полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Отвечая на вопрос URA.RU, он лишь отметил, что глава РФ Владимир Путин был в курсе этого кадрового решения. В Грузии попросили отменить визовый режим Песков заявил, что не видел информации о просьбе Грузии. Он добавил, что его увидят и соответствующие ведомства проанализируют этот вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что на следующий мирный саммит планируется пригласить РФ. Все заявления Пескова с конференц-колла — в материале URA.RU. Песков сказал, что условие для участия РФ в саммите по Украине одно. По его словам, Россия будет участвовать, если это будет соответствовать ее позиции. Дмитрий Песков отказался комментировать судебное заседание по уголовному делу американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он также напомнил слова главы РФ Владимира Путина о том, что контакты идут, но они должны проходить в полной тишине, в связи с чем никакой информации не может быть предоставлено. То, что Турция, Сербия и Венгрия подписали декларацию в ходе конференции по Украине в Швейцарии не повлияет на отношения с Россией. Он добавил, что результат этой встречи стремится к нулю и Россия будет работать со всеми странами, которые готовы это делать. Многие страны, участвующие в саммите, подтвердили его бесперспективность без участия РФ, отметил Песков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нагнетает обстановку, говоря о том, что альянс обсуждает приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Песков напомнил, что Путин, в отличие от Столтенберга, никогда не говорит о ядерных делах по своей инициативе. О проблеме российский лидер говорит, когда отвечает на вопросы журналистов. Песков не стал комментировать назначение полпреда президента в УрФО Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России». Отвечая на вопрос URA.RU, он лишь отметил, что глава РФ Владимир Путин был в курсе этого кадрового решения. Песков заявил, что не видел информации о просьбе Грузии. Он добавил, что его увидят и соответствующие ведомства проанализируют этот вопрос.