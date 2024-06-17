Путин провел перестановки в Минобороны РФ: главное о СВО к 17 июня

Путин провел кадровые изменения в Минобороны РФ

17 июня 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел кадровые перестановки в Минобороны РФ, которые призваны приблизить победу в спецоперации на Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский президент Владимир Путин провел кадровые изменения в Минобороны. Теперь первым заместителем министра военного ведомства назначен Леонид Горнин. Также заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков. Как рассказал военный аналитик, главред журнала «Военное обозрение» Игорь Коротченко, новые назначения являются частью плана президента, призванного принести победу в СВО. Главные новости спецоперации к вечеру 17 июня — в материале URA.RU. Изменения в Минобороны РФ Новость по теме Что известно о перестановках в Минобороны и новых заместителях Белоусова В Минобороны раскрыли полномочия новых заместителей главы ведомства. Первый заместитель Леонид Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения ВС РФ. Павел Фрадков займется вопросами управления имуществом и строительства новых объектов при министерстве. Анна Цивилева будет ответственна за обеспечение военнослужащих жильем. В разговоре с URA.RU военный аналитик Игорь Коротченко дополнил, что все новые лица, которые заняли должности при Минобороны РФ, являются профессионалами. Их деятельность даст новый импульс для решения главной задачи — достижения победы в спецоперации на Украине. По словам эксперта, новые перестановки также положительно оценят и сами участники СВО. Белоусов отметил успехи ВС РФ Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское в ДНР. Солдаты были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Сам город был освобожден еще 10 июня. Улучшение на харьковском направлении За сутки военные из группировки «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области, улучшив свое положение на соответствующем направлении. Основные бои проходили в районе населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы. В Минобороны РФ уточнили, что всего за сутки украинские солдаты потеряли около 300 человек на харьковском направлении. В целом положение на фронте для ВС РФ улучшается, передает Пятый канал. Донецкое направление Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции ВСУ под Соледаром. Об этом также рассказали в военном ведомстве РФ. Украина сменила позицию по поводу Крымского моста Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, мост практически не используется с точки зрения логистики. Ранее ВСУ неоднократно совершали террористические атаки на данном объекте. Реальная возможность завершить конфликт на Украине Путин предложил реальную возможность завершить конфликт на Украине. В тот момент, когда он предложил Киеву отвести свои войска с новых территорий РФ, Путин дал возможность установить устойчивый миропорядок. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Также таким образом президент перечеркнул все итоги мирного саммита в Швейцарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин провел кадровые изменения в Минобороны. Теперь первым заместителем министра военного ведомства назначен Леонид Горнин. Также заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков. Как рассказал военный аналитик, главред журнала «Военное обозрение» Игорь Коротченко, новые назначения являются частью плана президента, призванного принести победу в СВО. Главные новости спецоперации к вечеру 17 июня — в материале URA.RU. В Минобороны раскрыли полномочия новых заместителей главы ведомства. Первый заместитель Леонид Горнин будет заниматься вопросами финансового обеспечения ВС РФ. Павел Фрадков займется вопросами управления имуществом и строительства новых объектов при министерстве. Анна Цивилева будет ответственна за обеспечение военнослужащих жильем. В разговоре с URA.RU военный аналитик Игорь Коротченко дополнил, что все новые лица, которые заняли должности при Минобороны РФ, являются профессионалами. Их деятельность даст новый импульс для решения главной задачи — достижения победы в спецоперации на Украине. По словам эксперта, новые перестановки также положительно оценят и сами участники СВО. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 218-го танкового полка в связи с освобождением населенного пункта Старомайорское в ДНР. Солдаты были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия. Сам город был освобожден еще 10 июня. За сутки военные из группировки «Север» разбили пять бригад ВСУ в Харьковской области, улучшив свое положение на соответствующем направлении. Основные бои проходили в районе населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы. В Минобороны РФ уточнили, что всего за сутки украинские солдаты потеряли около 300 человек на харьковском направлении. В целом положение на фронте для ВС РФ улучшается, передает Пятый канал. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции ВСУ под Соледаром. Об этом также рассказали в военном ведомстве РФ. Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста. Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, мост практически не используется с точки зрения логистики. Ранее ВСУ неоднократно совершали террористические атаки на данном объекте. Путин предложил реальную возможность завершить конфликт на Украине. В тот момент, когда он предложил Киеву отвести свои войска с новых территорий РФ, Путин дал возможность установить устойчивый миропорядок. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Также таким образом президент перечеркнул все итоги мирного саммита в Швейцарии.