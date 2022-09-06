06 сентября 2022

Украинского футболиста вернули в ФК «Урал»

Украинского футболиста Дениса Кулакова вернули в ФК "Урал"
© Служба новостей «URA.RU»
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Матч ФК Урал - ФК Рубин. Екатеринбург , фк урал, футбольный клуб урал
Денис Кулаков вернулся к команде Фото:

Спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал» и приступил к тренировкам для предстоящих игр. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Урала».

«Подтверждаем, что Денис заявлен на этот сезон чемпионата за нашу команду. Он готовится вместе с командой», — сообщил представитель пресс-службы.

Там отметили, что футболист уже посещает тренировки. Других комментариев представитель команды давать не стал.

Кулаков выступал за ФК «Урал» с 2015 года, однако в середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба. До ухода он играл на позиции капитана команды.

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Спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал» и приступил к тренировкам для предстоящих игр. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Урала». «Подтверждаем, что Денис заявлен на этот сезон чемпионата за нашу команду. Он готовится вместе с командой», — сообщил представитель пресс-службы. Там отметили, что футболист уже посещает тренировки. Других комментариев представитель команды давать не стал. Кулаков выступал за ФК «Урал» с 2015 года, однако в середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба. До ухода он играл на позиции капитана команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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