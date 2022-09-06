Украинского футболиста вернули в ФК «Урал»

Денис Кулаков вернулся к команде
Спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал» и приступил к тренировкам для предстоящих игр. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе «Урала».
«Подтверждаем, что Денис заявлен на этот сезон чемпионата за нашу команду. Он готовится вместе с командой», — сообщил представитель пресс-службы.
Там отметили, что футболист уже посещает тренировки. Других комментариев представитель команды давать не стал.
Кулаков выступал за ФК «Урал» с 2015 года, однако в середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба. До ухода он играл на позиции капитана команды.
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