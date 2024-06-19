«Не удалось ослабить Россию»: как мир отреагировал на визит Путина в Северную Корею

Захарова: реакция Запада на визит Путина в КНДР является истеричной

19 июня 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Площадь Пхеньяна была украшена портретами Владимира Путина, флагами России и КНДР Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны с истерикой отреагировали на визит главы России Владимира Путина в Северную Корею. По ее словам, Вашингтон против усиления сотрудничества двух стран. Что о поездке Путина в КНДР говорят в СМИ и НАТО — в материале URA.RU. МИД РФ: у Запада случилась истерика из-за визита Путина Западные страны судорожно и истерично отреагировали на визит российского лидера, заметила Захарова. По ее словам, США давно испытывают ненависть к КНДР, потому что страна не сдается под гнетом санкций. «Поражает та брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении КНДР в плане того, что страна как-то не так развивается. Они забывают, в чем причина, почему народно-демократическая республика «идет по своему собственному специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей», — рассказала Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС. WSl: укрепление сотрудничества Путина и Кима спровоцирует США Вашингтон считает, что дружба между его врагами, Россией и КНДР, может привести к новым региональным конфликтам. Поэтому США хотят увеличить свое военное присутствие около Северной Кореи, что беспокоит Китай. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal , отмечая, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень напряженная, а России важно укреплять сотрудничество с теми странами, которые ее поддерживают. El Mundo: Путин стал первым международным гостем после пандемии Владимир Путин первым среди других лидеров посетил Северную Корею, которая ранее была закрыта из-за пандемии. Также только в этом году КНДР стала немного открывать двери для туристических поездок и возобновлять торговлю с Китаем, пишет испанская газета El Mundo . Запад рассматривает визит Путина как возможность для России попытаться укрепить свои военные связи с Северной Кореей. Вашингтон и Сеул неоднократно обвиняли Пхеньян в экспорте оружия в РФ. В конце дня ожидается подписания важного документа о сотрудничестве КНДР и России Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Global Times: Вашингтон не смог ослабить Россию и КНДР США на протяжение 10 лет пытались ввести санкции, которые бы существенно повлияли на сотрудничество РФ и КНДР. Однако у Вашингтона не получилось, что крайне его беспокоит. «Эти две страны теперь ближе друг к другу и становятся более могущественными, чем раньше, благодаря сотрудничеству. Россия и Северная Корея являются важными соседями Китая, и эти вместе они разделяют интересы в защите мира и стабильности, а также выступают против блоковой конфронтации и гегемонии», — сообщает китайская газета Global Times . Десятки тысяч корейцев вышли на площадь, чтобы горячо поприветствовать Владимира Путина Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Столтенберг заявил об угрозе для Запада Переговоры Путина и Кима показывают, что безопасность стран Запада находится под угрозой. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран. Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой», — заявил Йенс Столтенберг. CNN: РФ и КНДР создадут единый фронт против Запада Так выглядит дорога, по которой Путин проехал до площади Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Укрепление сотрудничества России и Северной Кореи приведет к созданию единого антиамериканского фронта и Запада. Об этом сообщает CNN, отмечая, что Путин готов помочь КНДР с развитием ее космической и спутниковой программ. Это, в свою очередь, приведет к военному усилению Пхеньяна, а его ракеты будут способны точно поражать цели на большом расстоянии. Reuters: Корея встретила Путина пышным приемом Ликующие толпы, пышные церемонии и почетный караул. Так Путина встретила Северная Корея, выразив полную поддержку в спецоперации на Украине. Об этом сообщает Reuters . Эксклюзивные кадры церемонии — в фоторепортаже URA.RU. На ней Путин заявил, что Москва борется с гегемонией Запада и высоко оценивает поддержку российской политики со стороны КНДР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны с истерикой отреагировали на визит главы России Владимира Путина в Северную Корею. По ее словам, Вашингтон против усиления сотрудничества двух стран. Что о поездке Путина в КНДР говорят в СМИ и НАТО — в материале URA.RU. Западные страны судорожно и истерично отреагировали на визит российского лидера, заметила Захарова. По ее словам, США давно испытывают ненависть к КНДР, потому что страна не сдается под гнетом санкций. Вашингтон считает, что дружба между его врагами, Россией и КНДР, может привести к новым региональным конфликтам. Поэтому США хотят увеличить свое военное присутствие около Северной Кореи, что беспокоит Китай. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, отмечая, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень напряженная, а России важно укреплять сотрудничество с теми странами, которые ее поддерживают. Владимир Путин первым среди других лидеров посетил Северную Корею, которая ранее была закрыта из-за пандемии. Также только в этом году КНДР стала немного открывать двери для туристических поездок и возобновлять торговлю с Китаем, пишет испанская газета El Mundo. Запад рассматривает визит Путина как возможность для России попытаться укрепить свои военные связи с Северной Кореей. Вашингтон и Сеул неоднократно обвиняли Пхеньян в экспорте оружия в РФ. США на протяжение 10 лет пытались ввести санкции, которые бы существенно повлияли на сотрудничество РФ и КНДР. Однако у Вашингтона не получилось, что крайне его беспокоит. Переговоры Путина и Кима показывают, что безопасность стран Запада находится под угрозой. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Укрепление сотрудничества России и Северной Кореи приведет к созданию единого антиамериканского фронта и Запада. Об этом сообщает CNN, отмечая, что Путин готов помочь КНДР с развитием ее космической и спутниковой программ. Это, в свою очередь, приведет к военному усилению Пхеньяна, а его ракеты будут способны точно поражать цели на большом расстоянии. Ликующие толпы, пышные церемонии и почетный караул. Так Путина встретила Северная Корея, выразив полную поддержку в спецоперации на Украине. Об этом сообщает Reuters. Эксклюзивные кадры церемонии — в фоторепортаже URA.RU. На ней Путин заявил, что Москва борется с гегемонией Запада и высоко оценивает поддержку российской политики со стороны КНДР.