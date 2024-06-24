ВС РФ уничтожили склад с оружием Запада: главное о СВО к вечеру 24 июня

Российские солдаты уничтожили крупный логистический центр украинских военных. На данном объекте ВСУ хранили вооружение, которое им поставляли страны Запада. Главные новости спецоперации к вечеру 24 июня — в материале URA.RU.
Уничтожили логистический центр
Российские военные уничтожили логистический центр на Украине с западным вооружением. Об этом сообщает Минобороны РФ. Отмается, что это для уничтожения объекта использовались ракеты, артиллерия и беспилотники, передает Пятый канал.
Последствия удара ВСУ по Севастополю
При атаке ВСУ на Севастополь 23 июня пострадали 153 человека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что четверо погибли. В Кремле и МИД РФ отметили, что за атаками стоят США. Военкоры писали, что Украина могла использовать сухогрузы для атак по территории Севастополя.
Британский аналитик Александр Меркурис подчеркивал, что российские солдаты усилят свое присутствие в зоне СВО. Он предположил, что возможно и то, что ВС РФ возьмут под свой контроль Харьков.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для ВСУ территория Крыма — это военный лагерь. По его словам, мирной жизни там не будет.
Донецкое направление
На западе Красногоровки ВСУ ушли с позиций из-за давления ВС РФ. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Тем не менее по его словам, там могли остаться очаги сопротивления противника.
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