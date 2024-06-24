В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму не будет

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о статусе Крыма, каким он воспринимается для украинской стороны. По его словам, Крым в настоящий момент является военным лагерем, где нет признаков мирной жизни.
«В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни <...> Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей“, — написал Михаил Подоляк в своем telegram-канале.
Заявление позвучало на фоне теракта в Севастополе, которое было организованно Украиной накануне. Тогда, 23 июня, ВСУ атаковали территорию при помощи ракет. В ходе инцидента пострадали более сотни человек.
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