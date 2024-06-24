Кимаковский: ВСУ потеряли позиции в Красногоровке

На западе Красногоровки ВСУ ушли с позиций из-за давления ВС РФ. Однако на этом участке остались очаги сопротивления армии Украины, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах», — заявил Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что украинская армия ушла с позиций на этом участке фронта и оставила только точечные очаги сопротивления. Также в районе продолжается зачистка от сил противника.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что для ВСУ на фронте складывается сложная ситуация. По его словам, в ближайшее время можно не рассчитывать на ее изменения в лучшую сторону, пишет «Царьград».
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