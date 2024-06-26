Украина атаковала Смоленскую область

Все беспилотники были подавлены, сообщил Василий Анохин
Украина пыталась атаковать Смоленскую область двумя беспилотниками. ВСУ целились в военные объекты. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе», — написал Василий Анохин в своем
Он отметил, что беспилотники были подавлены. Никто не пострадал. Глава области призвал не приближаться к обломкам дронов. Информацию об ударе БПЛА по Смоленской области подтвердили и в Минобороны РФ. Атака произошла примерно в четыре часа утра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.