Украина атаковала Смоленскую область

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Все беспилотники были подавлены, сообщил Василий Анохин Фото:

Украина пыталась атаковать Смоленскую область двумя беспилотниками. ВСУ целились в военные объекты. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

«Наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале.

Он отметил, что беспилотники были подавлены. Никто не пострадал. Глава области призвал не приближаться к обломкам дронов. Информацию об ударе БПЛА по Смоленской области подтвердили и в Минобороны РФ. Атака произошла примерно в четыре часа утра.

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Украина пыталась атаковать Смоленскую область двумя беспилотниками. ВСУ целились в военные объекты. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин. «Наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе», — написал Василий Анохин в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники были подавлены. Никто не пострадал. Глава области призвал не приближаться к обломкам дронов. Информацию об ударе БПЛА по Смоленской области подтвердили и в Минобороны РФ. Атака произошла примерно в четыре часа утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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