Смолинский маньяк Ческидов отказывается признать вину. Фото, видео

26 июня 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

В Советском райсуде Челябинска 26 июня Владимир Ческидов, известный как «Смолинский маньяк», заявил о своей невиновности. Мужчина отрицает показания своей жертвы, передает слова гособвинителя корреспондент URA.RU. «Ческидов заявил, что это (показания потерпевшей — прим. URA.RU) неправда», — ответила прокурор Мария Ломакина на вопрос корреспондента URA.RU. Перед началом слушания мужчина успел крикнуть журналистам: «Я не виноват». Как сообщил корреспондент URA.RU, из зала во время заседания доносились крики. В коридорах суда были слышны бурные дискуссии, в которых принимал участие Ческидов. Екатерина, жертва челябинца, на заседание пришла через черный вход. Женщину завели в зал суда в последний момент в сопровождении конвоя, опасаясь за ее безопасность. На два последних заседания Ческидова доставили из психдиспансера. Журналистов он встретил в пижаме и в сопровождении медработников. В стационар маньяка поместили после экспертизы, проведенной в Москве. Результаты указали на невменяемость Ческидова. Вместо колонии мужчину ждет лечение в спецучреждении. О пленнице стало известно в конце июня 2023 года. Екатерина смогла вырваться из жилья Ческидова, когда его госпитализировали с белой горячкой. Женщина 14 лет находилась взаперти в доме маньяка. По ее словам, заточение сопровождалось насилием. По показаниям Екатерины стало известно о другой пленнице маньяка. Начались раскопки, во время которых во дворе дома обнаружили останки женщины. Оказалось, что мужчина убил ее и расчленил труп на глазах у челябинки. Его обвинили в убийстве, похищении человека и изнасиловании. Однако с последним Ческидов не согласен. По его словам, секс с пленницей был по взаимному согласию.