Тюменские турагенты рассказали, когда появятся горящие путевки за границу

Турагент Завьялова: горящие путевки из Тюмени появляются за два дня до вылета

26 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Туры по сниженной стоимости появляются за несколько дней до вылета Фото: Нина Калинина © URA.RU Горящие путевки за границу появляются за 2-4 дня до вылета. Но это в том случае, если останутся места на самолет или не распродадутся номера в отелях. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова. «Горящие путевки появляются за 2-4 дня до вылета. В основном пропадают самые недорогие варианты. Они возникают, когда еще остались места на чартерные рейсы или в отелях», — рассказала турагент. По словам Захаровой, летом в Турцию ждать дешевых путевок не стоит. Обычно в сезон отпусков они если и остаются, то это будут отели не на первой линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горящие путевки за границу появляются за 2-4 дня до вылета. Но это в том случае, если останутся места на самолет или не распродадутся номера в отелях. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова. «Горящие путевки появляются за 2-4 дня до вылета. В основном пропадают самые недорогие варианты. Они возникают, когда еще остались места на чартерные рейсы или в отелях», — рассказала турагент. По словам Захаровой, летом в Турцию ждать дешевых путевок не стоит. Обычно в сезон отпусков они если и остаются, то это будут отели не на первой линии.