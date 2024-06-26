Тюменские турагенты рассказали, когда появятся горящие путевки за границу

Турагент Завьялова: горящие путевки из Тюмени появляются за два дня до вылета
© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, турция
Туры по сниженной стоимости появляются за несколько дней до вылета Фото:

Горящие путевки за границу появляются за 2-4 дня до вылета. Но это в том случае, если останутся места на самолет или не распродадутся номера в отелях. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова.

«Горящие путевки появляются за 2-4 дня до вылета. В основном пропадают самые недорогие варианты. Они возникают, когда еще остались места на чартерные рейсы или в отелях», — рассказала турагент.

По словам Захаровой, летом в Турцию ждать дешевых путевок не стоит. Обычно в сезон отпусков они если и остаются, то это будут отели не на первой линии.

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Горящие путевки за границу появляются за 2-4 дня до вылета. Но это в том случае, если останутся места на самолет или не распродадутся номера в отелях. Об этом URA.RU рассказала управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова. «Горящие путевки появляются за 2-4 дня до вылета. В основном пропадают самые недорогие варианты. Они возникают, когда еще остались места на чартерные рейсы или в отелях», — рассказала турагент. По словам Захаровой, летом в Турцию ждать дешевых путевок не стоит. Обычно в сезон отпусков они если и остаются, то это будут отели не на первой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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