Член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков во время визита президента РФ Владимира Путина в Свято-Троицкую Сергиеву лавру попросил его поздравить 10-летнего мальчика Максима с днем рождения. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Владимир Владимирович! У молодого день рождения. Пять часов [вас] ждал», — прокричал Мешков в окружившей Путина толпе. Путин подозвал ребенка и пожал ему руку: «Поздравляю тебя с днем рождения! Удачи тебе!».
Российский лидер приехал в Сергиев Посад, где в Троицком соборе лавры несколько дней назад была установлена икона «Святая Троица» Андрея Рублева. Икона была возвращена РПЦ из Третьяковской галереи год назад. По словам главы холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, такой визит президента показывает, что идеологическая роль Русской православной церкви в России будет усиливаться.
Мешков стал известен широкой общественности после встреч Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Два года подряд ему давали слово на пленарной части, и оба раза он отмечался резонансными выступлениями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!