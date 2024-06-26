Почему Путин решил лично приехать и поклониться «Троице» Рублева

Идеологическая роль Русской православной церкви в России будет усиливаться. И это своим посещением Свято-Троицкой Сергиевой лавры 26 июня продемонстрировал президент Владимир Путин, объяснил URA.RU глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Это говорит о том, что церковь начинает играть все большую идеологическую роль в обрамлении курса российской власти. Мы видели в качестве символического жеста то, что в день инаугурации Путина по телевидению показали его благословение со стороны патриарха», — отметил Минченко.
Путин приехал сегодня в Сергиев Посад, где в Троицком соборе лавры несколько дней назад была установлена икона «Святая Троица» Андрея Рублева. Эта икона год назад была возвращена РПЦ из Третьяковской галереи. После музея «Троица» находилась в храме Христа Спасителя, а накануне праздника Троицы, который православные отмечали 23 июня, святыню доставили в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру — главный монастырь страны.
То, что президент лично приехал поклониться «Святой Троице», свидетельствует, что его решение передать икону РПЦ — окончательное, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Это уже не музейный экспонат, который используется церковью. Это святыня, которой можно поклониться и к которой можно приложиться», — отметил Журавлев.
По словам политолога, вокруг передачи иконы РПЦ было много споров. И они, убежден Журавлев, будут продолжаться. «Да, государство передало икону церкви, но культурная общественность по-разному к этому относится. Однако жест Путина — это месседж о том, что государство и церковь едины в своей позиции, и они находятся в тесном контакте», — пояснил Журавлев.
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