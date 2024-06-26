В Тюмени заморозили установку мангалов в парке Комарово после жалоб жителей

27 июня 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Тюменцы призывали мэрию отказаться от благоустройства зоны барбекю в строящемся парке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени приостановили работы по установке мангалов с беседками в новом парке Комарово после жалоб жителей. Об этом рассказали в администрации города. Ранее тюменцы призывали мэрию отказаться от благоустройства зоны барбекю в строящемся парке. «Зону барбекю (беседки с мангалами — десять комплектов), предусмотренную проектной документацией, планируется выполнить с покрытием из асфальтобетона, с бордюром. <…> На сегодняшний день, исходя из отсутствия единого решения с жителями, подрядной организацией подготовительные работы по размещению зоны барбекю приостановлены, до принятия совместного решения», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что проект парка соответствует всем нормам и получил положительное заключение государственной экспертизы. Отсутствие специально оборудованных мест для отдыха и разведение огня на переносных мангалах может привести к повышению пожарной опасности. Ранее URA.RU писало, что тюменцы просят властей не вырубать деревья и отказаться от мангальных зон в рамках благоустройства Комарово. Новая зона отдыха появится в районе Тюменской слободы в 2026 году. Там планируют обустроить скейт-парк, веревочный городок, лыжную базу. Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук говорил, что деревья ради парка вырубать не будут, всю инфраструктуру разместят на существующих пустырях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени приостановили работы по установке мангалов с беседками в новом парке Комарово после жалоб жителей. Об этом рассказали в администрации города. Ранее тюменцы призывали мэрию отказаться от благоустройства зоны барбекю в строящемся парке. «Зону барбекю (беседки с мангалами — десять комплектов), предусмотренную проектной документацией, планируется выполнить с покрытием из асфальтобетона, с бордюром. <…> На сегодняшний день, исходя из отсутствия единого решения с жителями, подрядной организацией подготовительные работы по размещению зоны барбекю приостановлены, до принятия совместного решения», — рассказали в мэрии. Там же добавили, что проект парка соответствует всем нормам и получил положительное заключение государственной экспертизы. Отсутствие специально оборудованных мест для отдыха и разведение огня на переносных мангалах может привести к повышению пожарной опасности. Ранее URA.RU писало, что тюменцы просят властей не вырубать деревья и отказаться от мангальных зон в рамках благоустройства Комарово. Новая зона отдыха появится в районе Тюменской слободы в 2026 году. Там планируют обустроить скейт-парк, веревочный городок, лыжную базу. Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук говорил, что деревья ради парка вырубать не будут, всю инфраструктуру разместят на существующих пустырях.