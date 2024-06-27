У двух младенцев в Тюменской области нашли ВИЧ-инфекцию

В Тюменской области за 2023 год вирус иммунодефицита (ВИЧ) выявили почти у тысячи человек, среди них двое младенцев. Как указано в докладе Роспотребнадзора по Тюменской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2023 году», чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются мужчины.
«За 2023 год в Тюменской области родилось 287 детей от ВИЧ-инфицированных женщин, двум новорожденных вирус передался от матерей во время родоразрешения. Вирус иммунодефицита за указанный период был выявлен у 975 человек, 56% из них мужчины», — говориться в докладе.
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В Тюменской области за 2023 год вирус иммунодефицита (ВИЧ) выявили почти у тысячи человек, среди них двое младенцев. Как указано в докладе Роспотребнадзора по Тюменской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2023 году», чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются мужчины. «За 2023 год в Тюменской области родилось 287 детей от ВИЧ-инфицированных женщин, двум новорожденных вирус передался от матерей во время родоразрешения. Вирус иммунодефицита за указанный период был выявлен у 975 человек, 56% из них мужчины», — говориться в докладе. Число умерших от причин, связанных с ВИЧ в 2023 году составило 230 человек. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени у детей обнаружили опасные венерические заболевания.