У двух младенцев в Тюменской области нашли ВИЧ-инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анализ на антитела. Тюмень, пробирки, анализ крови, анализ на ковид, анализ на антитела
Всего за 2023 год в регионе ВИЧ-инфекцией заразились почти тысяча человек Фото:

В Тюменской области за 2023 год вирус иммунодефицита (ВИЧ) выявили почти у тысячи человек, среди них двое младенцев. Как указано в докладе Роспотребнадзора по Тюменской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2023 году», чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются мужчины.

«За 2023 год в Тюменской области родилось 287 детей от ВИЧ-инфицированных женщин, двум новорожденных вирус передался от матерей во время родоразрешения. Вирус иммунодефицита за указанный период был выявлен у 975 человек, 56% из них мужчины», — говориться в докладе.

Число умерших от причин, связанных с ВИЧ в 2023 году составило 230 человек. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени у детей обнаружили опасные венерические заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области за 2023 год вирус иммунодефицита (ВИЧ) выявили почти у тысячи человек, среди них двое младенцев. Как указано в докладе Роспотребнадзора по Тюменской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тюменской области в 2023 году», чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются мужчины. «За 2023 год в Тюменской области родилось 287 детей от ВИЧ-инфицированных женщин, двум новорожденных вирус передался от матерей во время родоразрешения. Вирус иммунодефицита за указанный период был выявлен у 975 человек, 56% из них мужчины», — говориться в докладе. Число умерших от причин, связанных с ВИЧ в 2023 году составило 230 человек. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени у детей обнаружили опасные венерические заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...