Ямальцев переманивают работать в Израиль на зарплату в 370 тысяч рублей

Ямальцев зовут работать в Израиль на фабрику мороженного

03 июля 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

На фабрике нужно будет упаковывать мороженное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Ямала приглашают работать на фабрике мороженного в Тeль-Aвиве (Израиль). Зарплата до 370 000 рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Разнорабочий в Израиль на фабрику мороженного. Она находится в пригopoдe Тeль-Aвива. Фабрикa оcнaщенa coвременным оборудованием. Здесь производят мороженое, которое поставляется во многие магазины и кафе Израиля. Минимальная заработная плата на фабрике — 11 долларов в час!» — указано в объявлении. Зарплата в месяц от 280 до 370 тысяч рублей. В обязанности входит работа на линии по производству мороженного, контроль качества готовой продукции и упаковка. Работать нужно шесть дней в неделю. В субботу — выходной, а в пятницу сокращенный день. Все чаще женщины на Ямале интересуются работой вахтовым методом на энергетических и других предприятиях. В частности, они готовы работать на разных должностях — горничными, уборщицами. Агентство URA.RU подготовило подборку актуальных вакансий для женщин-вахтовиков на Ямале. Некоторые из предложенных компаний предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Ямала приглашают работать на фабрике мороженного в Тeль-Aвиве (Израиль). Зарплата до 370 000 рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Разнорабочий в Израиль на фабрику мороженного. Она находится в пригopoдe Тeль-Aвива. Фабрикa оcнaщенa coвременным оборудованием. Здесь производят мороженое, которое поставляется во многие магазины и кафе Израиля. Минимальная заработная плата на фабрике — 11 долларов в час!» — указано в объявлении. Зарплата в месяц от 280 до 370 тысяч рублей. В обязанности входит работа на линии по производству мороженного, контроль качества готовой продукции и упаковка. Работать нужно шесть дней в неделю. В субботу — выходной, а в пятницу сокращенный день. Все чаще женщины на Ямале интересуются работой вахтовым методом на энергетических и других предприятиях. В частности, они готовы работать на разных должностях — горничными, уборщицами. Агентство URA.RU подготовило подборку актуальных вакансий для женщин-вахтовиков на Ямале. Некоторые из предложенных компаний предлагают зарплату до 200 тысяч рублей.