02 июля 2024

Ямальцев переманивают работать в Израиль на зарплату в 370 тысяч рублей

Ямальцев зовут работать в Израиль на фабрику мороженного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пища, лакомство, десерт, мороженое, еда, хладокомбинат3
На фабрике нужно будет упаковывать мороженное Фото:

Жителей Ямала приглашают работать на фабрике мороженного в Тeль-Aвиве (Израиль). Зарплата до 370 000 рублей. Информация размещена на сайте «Авито».

«Разнорабочий в Израиль на фабрику мороженного. Она находится в пригopoдe Тeль-Aвива. Фабрикa оcнaщенa coвременным оборудованием. Здесь производят мороженое, которое поставляется во многие магазины и кафе Израиля. Минимальная заработная плата на фабрике — 11 долларов в час!» — указано в объявлении. Зарплата в месяц от 280 до 370 тысяч рублей.

В обязанности входит работа на линии по производству мороженного, контроль качества готовой продукции и упаковка. Работать нужно шесть дней в неделю. В субботу — выходной, а в пятницу сокращенный день.

Все чаще женщины на Ямале интересуются работой вахтовым методом на энергетических и других предприятиях. В частности, они готовы работать на разных должностях — горничными, уборщицами. Агентство URA.RU подготовило подборку актуальных вакансий для женщин-вахтовиков на Ямале. Некоторые из предложенных компаний предлагают зарплату до 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ямала приглашают работать на фабрике мороженного в Тeль-Aвиве (Израиль). Зарплата до 370 000 рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Разнорабочий в Израиль на фабрику мороженного. Она находится в пригopoдe Тeль-Aвива. Фабрикa оcнaщенa coвременным оборудованием. Здесь производят мороженое, которое поставляется во многие магазины и кафе Израиля. Минимальная заработная плата на фабрике — 11 долларов в час!» — указано в объявлении. Зарплата в месяц от 280 до 370 тысяч рублей. В обязанности входит работа на линии по производству мороженного, контроль качества готовой продукции и упаковка. Работать нужно шесть дней в неделю. В субботу — выходной, а в пятницу сокращенный день. Все чаще женщины на Ямале интересуются работой вахтовым методом на энергетических и других предприятиях. В частности, они готовы работать на разных должностях — горничными, уборщицами. Агентство URA.RU подготовило подборку актуальных вакансий для женщин-вахтовиков на Ямале. Некоторые из предложенных компаний предлагают зарплату до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...