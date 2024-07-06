06 июля 2024
05 июля 2024

Завершился концерт звезд фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль пройдет в Тобольске с 6 по 12 июля
Фестиваль пройдет в Тобольске с 6 по 12 июля Фото:

Концерт звезд в рамках открытия фестиваля «Лето в Тобольском кремле» прошел 6 июля. На сцене выступили именитые артисты, а завершилось мероприятие праздничным салютом. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.

На сцену тобольского Кремля к зрителям вышли актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок. Зрители услышали выступление оперных певцов Сергея Севастьянова и Ивана Гынгазова, а также певицы Альбины Шагимуратовой и многих других. Фестиваль пройдет в Тобольске в 6 по 12 июля.

На мероприятие были раскуплены все билеты. Те зрители, что не смогли попасть на выступление – слушали у стен Кремля.
На мероприятие были раскуплены все билеты. Те зрители, что не смогли попасть на выступление – слушали у стен Кремля.
Фото:
Все выступления стены Кремля украшала яркая праздничная инсталляция
Все выступления стены Кремля украшала яркая праздничная инсталляция
Фото:
На сцену к зрителям вышел актер Сергей Бурунов
На сцену к зрителям вышел актер Сергей Бурунов
Фото:
На концерт прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор и бывший глава Тобольска Максим Афанасьев
На концерт прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор и бывший глава Тобольска Максим Афанасьев
Фото:
Дирижировал оркестром на сцене Юрий Медяник
Дирижировал оркестром на сцене Юрий Медяник
Фото:
Завершился концерт праздничным салютом. В разговоре с корреспондентом URA.RU зрители поделились эмоциями. Они были в восторге от организации мероприятия и выступления артистов.
Завершился концерт праздничным салютом. В разговоре с корреспондентом URA.RU зрители поделились эмоциями. Они были в восторге от организации мероприятия и выступления артистов.
Фото:

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Концерт звезд в рамках открытия фестиваля «Лето в Тобольском кремле» прошел 6 июля. На сцене выступили именитые артисты, а завершилось мероприятие праздничным салютом. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU. На сцену тобольского Кремля к зрителям вышли актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок. Зрители услышали выступление оперных певцов Сергея Севастьянова и Ивана Гынгазова, а также певицы Альбины Шагимуратовой и многих других. Фестиваль пройдет в Тобольске в 6 по 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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