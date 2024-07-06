Фестиваль пройдет в Тобольске с 6 по 12 июля
Концерт звезд в рамках открытия фестиваля «Лето в Тобольском кремле» прошел 6 июля. На сцене выступили именитые артисты, а завершилось мероприятие праздничным салютом. Яркие кадры — в фоторепортаже URA.RU.
На сцену тобольского Кремля к зрителям вышли актеры Сергей Шакуров, Сергей Бурунов и Александра Ребенок. Зрители услышали выступление оперных певцов Сергея Севастьянова и Ивана Гынгазова, а также певицы Альбины Шагимуратовой и многих других. Фестиваль пройдет в Тобольске в 6 по 12 июля.
На мероприятие были раскуплены все билеты. Те зрители, что не смогли попасть на выступление – слушали у стен Кремля.
Все выступления стены Кремля украшала яркая праздничная инсталляция
На сцену к зрителям вышел актер Сергей Бурунов
На концерт прибыл губернатор Тюменской области Александр Моор и бывший глава Тобольска Максим Афанасьев
Дирижировал оркестром на сцене Юрий Медяник
Завершился концерт праздничным салютом. В разговоре с корреспондентом URA.RU зрители поделились эмоциями. Они были в восторге от организации мероприятия и выступления артистов.
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