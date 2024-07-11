Девочка, выпавшая из окна девятиэтажки в ЯНАО, умерла в больнице

Медики боролись за жизнь ребенка
Медики не смогли спасти маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО), которая 11 июля выпала из окна квартиры на девятом этаже. Трагическая новость появилась в соцсети.
«Девочка, упавшая с 9 этажа на проспекте Мира дом 80 умерла», — сообщает telegram-канал «NSK». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу центральной городской больницы Ноябрьска. На момент публикации новости ответ ожидается.
Ранее окружной депздрав сообщал, что ребенку после произошедшего оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако давать прогнозы о дальнейшем состоянии девочки в ведомстве не стали.
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