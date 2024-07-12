Тюменцы застряли в автобусе на подъездах к Богандинскому

Водители комментируют, что стоят в пробке больше часа
Тюменцы застряли в пассажирском автобусе из-за пробки, которая образовалась на Ялуторовском тракте в районе поселка Богандинский. Об этом сообщает навигационная система 2GIS.
«Междугородный автобус медленно, но верно превратился в пароварку. Тушняк по-Богандински», — пишут в комментариях 2GIS пассажиры автобуса.
По данным навигационной системы, причиной 9-балльной пробки является ДТП. Оно произошло в районе АЗС «ТПК» на въезде в поселок. Из-за этого закрытым оказался переезд на тракте.
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