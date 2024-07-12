Тюменцы застряли в автобусе на подъездах к Богандинскому

В Тюменской области в районе поселка Богандинский образовался сильный затор
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Водители комментируют, что стоят в пробке больше часа
Водители комментируют, что стоят в пробке больше часа Фото:

Тюменцы застряли в пассажирском автобусе из-за пробки, которая образовалась на Ялуторовском тракте в районе поселка Богандинский. Об этом сообщает навигационная система 2GIS.

«Междугородный автобус медленно, но верно превратился в пароварку. Тушняк по-Богандински», — пишут в комментариях 2GIS пассажиры автобуса.

По данным навигационной системы, причиной 9-балльной пробки является ДТП. Оно произошло в районе АЗС «ТПК» на въезде в поселок. Из-за этого закрытым оказался переезд на тракте. 

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Тюменцы застряли в пассажирском автобусе из-за пробки, которая образовалась на Ялуторовском тракте в районе поселка Богандинский. Об этом сообщает навигационная система 2GIS. «Междугородный автобус медленно, но верно превратился в пароварку. Тушняк по-Богандински», — пишут в комментариях 2GIS пассажиры автобуса. По данным навигационной системы, причиной 9-балльной пробки является ДТП. Оно произошло в районе АЗС «ТПК» на въезде в поселок. Из-за этого закрытым оказался переезд на тракте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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