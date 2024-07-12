В ЯНАО ребенок попал в аварию, перебегая на красный свет

Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора
В Новом Уренгое (ЯНАО) на Ленинградском проспекте ребенок перебегал на красный свет светофора и столкнулся с проезжающим автомобилем. На место приехали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
«На Ленинградском проспекте произошла авария с ребёнком, который перебегал пешеходный переход. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. Обстоятельства выясняются», — написано в telegram-канале «Импульс Севера».
Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора с более старшими детьми. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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