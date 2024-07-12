12 июля 2024

В ЯНАО ребенок попал в аварию, перебегая на красный свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора
Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на Ленинградском проспекте ребенок перебегал на красный свет светофора и столкнулся с проезжающим автомобилем. На место приехали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

«На Ленинградском проспекте произошла авария с ребёнком, который перебегал пешеходный переход. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. Обстоятельства выясняются», — написано в telegram-канале «Импульс Севера».

Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора с более старшими детьми. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на Ленинградском проспекте ребенок перебегал на красный свет светофора и столкнулся с проезжающим автомобилем. На место приехали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. «На Ленинградском проспекте произошла авария с ребёнком, который перебегал пешеходный переход. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. Обстоятельства выясняются», — написано в telegram-канале «Импульс Севера». Очевидцы предполагают, что на красный свет мальчик побежал из-за спора с более старшими детьми. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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