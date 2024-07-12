12 июля 2024

Град обрушился на Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы бегством спасались от ливня с градом (архивное фото)
Курганцы бегством спасались от ливня с градом (архивное фото) Фото:

В Кургане 13 июля днем прошел дождь с градом. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«В некоторых микрорайонах Кургана был ливень с градом. Люди прятались от стихии», — говорится в сообщении курганцев.

В telegram-канале «За Курганами» подписчики опубликовали видео дождя с градом. На видео заметно, как опустели улицы, когда стихия накрыла город.

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В Кургане 13 июля днем прошел дождь с градом. Об этом URA.RU рассказали горожане. «В некоторых микрорайонах Кургана был ливень с градом. Люди прятались от стихии», — говорится в сообщении курганцев. В telegram-канале «За Курганами» подписчики опубликовали видео дождя с градом. На видео заметно, как опустели улицы, когда стихия накрыла город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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