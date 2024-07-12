Курганцы бегством спасались от ливня с градом (архивное фото)
В Кургане 13 июля днем прошел дождь с градом. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«В некоторых микрорайонах Кургана был ливень с градом. Люди прятались от стихии», — говорится в сообщении курганцев.
В telegram-канале «За Курганами» подписчики опубликовали видео дождя с градом. На видео заметно, как опустели улицы, когда стихия накрыла город.
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