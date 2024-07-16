Как искали челябинского ребенка с ДЦП, найденного через 10 дней мертвым в болоте

В поселке Бектыш Челябинской области 6 июля во время поездки с семьей за грибами пропал 14-летний Арслан Махамади с ДЦП, эпилепсией и другими серьезными заболеваниями. Тело ребенка после 10 дней поисков было обнаружено почти в километре от места пропажи. URA.RU отследил ход поисков подростка, в которых круглосуточно участвовали сотни полицейских и волонтеров, а также техника.
Первый сигнал о пропаже
Информацию о пропаже подростка разместили в своем официальном паблике волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером 6 июля. В ориентировке сообщались приметы ребенка, была размещена фотография и указано, что Арслан нуждается в медицинской помощи.
Рожители сообщили, что поехали за грибами и оставили сына в машине. Когда отец вернулся, мальчика нигде не было. С собой у подростка был планшет.
На поиски ребенка откликнулись в первый же день десятки человек. Волонтеры организовали штаб поисков в поселке Бектыш. С первых суток пропажи мальчика волонтеры работали в круглосуточном режиме, прочесывая местность, разделенную на квадраты.
В поисках подростка приняли участие и корреспонденты URA.RU, была запущена онлайн-трансляция хода поисковых мероприятий. Неравнодушные люди привозили в штаб еду, воду, фонари. Волонтеры привлекли частную технику, на поиски прибыли кинологи с собаками, полиция провела подомовой обход, включая сады, и осмотрела все заброшенные строения.
Мальчик воспринимал только женские голоса и откликался на имя Руслан. Это имя кричали при поисках только женщины, прочесывающие местность.
В поисках ребенка приняли участие несколько сотен человек, включая корреспондентов URA.RU
Спасатели обследовали водоемы, при помощи водолазного снаряжения погрузились на дно каждого колодца. С воздуха территорию обследовали беспилотники с камерами, операторы направляли записи в штаб для детального пересмотра.
Семья подростка
Родственница семьи пропавшего подростка рассказала, что мальчик был единственным и любимым ребенком. Несмотря на ряд серьезных заболеваний, мальчик был развитым и знал стихи, песни, играл в игры.
Мама подростка записала видеообращение к жителям региона с просьбой посмотреть на камерах видеорегистраторов автомобилей записи в период пропажи мальчика, проверяя все возможные варианты исчезновения сына. Вместе с отцом ребенка они ежедневно активно участвовали в поисках.
К поискам 8 июля присоединились следователи. В лесах было найдено предполагаемое место ночевки подростка, но потом эта информация не подтвердилась. Обследование тепловизором показало, что на этой территории живет много дичи, и тропинки и примятая трава остались от лежки животных.
Семья обратилась к гадалке, которая подсказала, что ребенок находится без сознания в местном овраге. Волонтеры проверили это место, но следов ребенка обнаружено не было.
На третьи сутки пропажи ребенка, 9 июля, было возбуждено уголовное дело. Зону поисков расширили на другие регионы. К этому дню в лесах, полях и болотах работали более трех сотен следователей, полицейских, спасателей и волонтеров.
Поиски подростка продолжились еще неделю. К 12 июля в лесах работали свыше 500 человек, а также болотоходы, вездеходы, мотоциклы и другая техника. Ежедневно площадь территорий увеличивалась, но надежда таяла с каждым днем. У челябинцев появились множество версий о причастности других людей к пропаже ребенка. Следователи отрабатывали всю поступающую информацию.
СКР уточнили, что ребенок страдает кроме ДЦП еще рядом серьезных заболеваний и является инвалидом детства. По данным ведомства, подросток состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами: «Правосторонний гемеопорез», «Детский церебральный паралич», «Эпилепсия» и «Задержка умственного развития умеренная». В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии.
Следователи отрабатывали всю поступающую информацию
В этот день при очередном запуске беспилотника была произведена запись окрестностей, но на ней оператор не разглядел всплывшее тело ребенка в болоте примерно в километре от места пропажи. Только 16 июля запись пересмотрели и направили туда людей.
Спасатели рассказали, что раньше это болото также обследовали кинолог с собакой. Однако тело мальчика им обнаружить не удалось, к тому моменту визуально оно не определялось.
Тело ребенка обнаружили примерно в километре от места пропажи в болоте
Информация об обнаружении тела 14-летнего подростка в болоте появилась у спасателей ранним утром 16 июля. Чуть позже это подтвердили в пресс-службе регионального СКР. ОНФ выразили соболезнования семье погибшего ребенка.
По официальным данным, ребенок был найден с признаками утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти подростка.
Отец Арслана пытался покончить с собой. Его успели спасти, сейчас он находится в реанимации.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В поселке Бектыш Челябинской области 6 июля во время поездки с семьей за грибами пропал 14-летний Арслан Махамади с ДЦП, эпилепсией и другими серьезными заболеваниями. Тело ребенка после 10 дней поисков было обнаружено почти в километре от места пропажи. URA.RU отследил ход поисков подростка, в которых круглосуточно участвовали сотни полицейских и волонтеров, а также техника. Первый сигнал о пропаже Информацию о пропаже подростка разместили в своем официальном паблике волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером 6 июля. В ориентировке сообщались приметы ребенка, была размещена фотография и указано, что Арслан нуждается в медицинской помощи. Рожители сообщили, что поехали за грибами и оставили сына в машине. Когда отец вернулся, мальчика нигде не было. С собой у подростка был планшет. Штаб поисков На поиски ребенка откликнулись в первый же день десятки человек. Волонтеры организовали штаб поисков в поселке Бектыш. С первых суток пропажи мальчика волонтеры работали в круглосуточном режиме, прочесывая местность, разделенную на квадраты. В поисках подростка приняли участие и корреспонденты URA.RU, была запущена онлайн-трансляция хода поисковых мероприятий. Неравнодушные люди привозили в штаб еду, воду, фонари. Волонтеры привлекли частную технику, на поиски прибыли кинологи с собаками, полиция провела подомовой обход, включая сады, и осмотрела все заброшенные строения. Мальчик воспринимал только женские голоса и откликался на имя Руслан. Это имя кричали при поисках только женщины, прочесывающие местность. Спасатели обследовали водоемы, при помощи водолазного снаряжения погрузились на дно каждого колодца. С воздуха территорию обследовали беспилотники с камерами, операторы направляли записи в штаб для детального пересмотра. Семья подростка Родственница семьи пропавшего подростка рассказала, что мальчик был единственным и любимым ребенком. Несмотря на ряд серьезных заболеваний, мальчик был развитым и знал стихи, песни, играл в игры. Мама подростка записала видеообращение к жителям региона с просьбой посмотреть на камерах видеорегистраторов автомобилей записи в период пропажи мальчика, проверяя все возможные варианты исчезновения сына. Вместе с отцом ребенка они ежедневно активно участвовали в поисках. Первые зацепки К поискам 8 июля присоединились следователи. В лесах было найдено предполагаемое место ночевки подростка, но потом эта информация не подтвердилась. Обследование тепловизором показало, что на этой территории живет много дичи, и тропинки и примятая трава остались от лежки животных. Семья обратилась к гадалке, которая подсказала, что ребенок находится без сознания в местном овраге. Волонтеры проверили это место, но следов ребенка обнаружено не было. Уголовное дело На третьи сутки пропажи ребенка, 9 июля, было возбуждено уголовное дело. Зону поисков расширили на другие регионы. К этому дню в лесах, полях и болотах работали более трех сотен следователей, полицейских, спасателей и волонтеров. Поиски подростка продолжились еще неделю. К 12 июля в лесах работали свыше 500 человек, а также болотоходы, вездеходы, мотоциклы и другая техника. Ежедневно площадь территорий увеличивалась, но надежда таяла с каждым днем. У челябинцев появились множество версий о причастности других людей к пропаже ребенка. Следователи отрабатывали всю поступающую информацию. СКР уточнили, что ребенок страдает кроме ДЦП еще рядом серьезных заболеваний и является инвалидом детства. По данным ведомства, подросток состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами: «Правосторонний гемеопорез», «Детский церебральный паралич», «Эпилепсия» и «Задержка умственного развития умеренная». В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии. 10 июня В этот день при очередном запуске беспилотника была произведена запись окрестностей, но на ней оператор не разглядел всплывшее тело ребенка в болоте примерно в километре от места пропажи. Только 16 июля запись пересмотрели и направили туда людей. Спасатели рассказали, что раньше это болото также обследовали кинолог с собакой. Однако тело мальчика им обнаружить не удалось, к тому моменту визуально оно не определялось. Мальчик найден, погиб Информация об обнаружении тела 14-летнего подростка в болоте появилась у спасателей ранним утром 16 июля. Чуть позже это подтвердили в пресс-службе регионального СКР. ОНФ выразили соболезнования семье погибшего ребенка. По официальным данным, ребенок был найден с признаками утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти подростка. Отец Арслана пытался покончить с собой. Его успели спасти, сейчас он находится в реанимации.