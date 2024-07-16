Как искали челябинского ребенка с ДЦП, найденного через 10 дней мертвым в болоте

Челябинского подростка с ДЦП нашли мертвым в болоте

16 июля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Подростка искали сотни волонтеров Фото: Алина Яковлева © URA.RU В поселке Бектыш Челябинской области 6 июля во время поездки с семьей за грибами пропал 14-летний Арслан Махамади с ДЦП, эпилепсией и другими серьезными заболеваниями. Тело ребенка после 10 дней поисков было обнаружено почти в километре от места пропажи. URA.RU отследил ход поисков подростка, в которых круглосуточно участвовали сотни полицейских и волонтеров, а также техника. Первый сигнал о пропаже Информацию о пропаже подростка разместили в своем официальном паблике волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером 6 июля. В ориентировке сообщались приметы ребенка, была размещена фотография и указано, что Арслан нуждается в медицинской помощи. Рожители сообщили, что поехали за грибами и оставили сына в машине. Когда отец вернулся, мальчика нигде не было. С собой у подростка был планшет. На поиски мальчика откликнулись сотни людей Фото: Алина Яковлева © URA.RU Штаб поисков На поиски ребенка откликнулись в первый же день десятки человек. Волонтеры организовали штаб поисков в поселке Бектыш. С первых суток пропажи мальчика волонтеры работали в круглосуточном режиме, прочесывая местность, разделенную на квадраты. Штаб поисков работал круглосуточно Фото: Алина Яковлева © URA.RU В поисках подростка приняли участие и корреспонденты URA.RU, была запущена онлайн-трансляция хода поисковых мероприятий. Неравнодушные люди привозили в штаб еду, воду, фонари. Волонтеры привлекли частную технику, на поиски прибыли кинологи с собаками, полиция провела подомовой обход, включая сады, и осмотрела все заброшенные строения. Мальчик воспринимал только женские голоса и откликался на имя Руслан. Это имя кричали при поисках только женщины, прочесывающие местность. В поисках ребенка приняли участие несколько сотен человек, включая корреспондентов URA.RU Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Спасатели обследовали водоемы, при помощи водолазного снаряжения погрузились на дно каждого колодца. С воздуха территорию обследовали беспилотники с камерами, операторы направляли записи в штаб для детального пересмотра. Семья подростка Родственница семьи пропавшего подростка рассказала, что мальчик был единственным и любимым ребенком. Несмотря на ряд серьезных заболеваний, мальчик был развитым и знал стихи, песни, играл в игры. Мама подростка записала видеообращение к жителям региона с просьбой посмотреть на камерах видеорегистраторов автомобилей записи в период пропажи мальчика, проверяя все возможные варианты исчезновения сына. Вместе с отцом ребенка они ежедневно активно участвовали в поисках. Местность прочесывали квадрат за квадратом Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Первые зацепки К поискам 8 июля присоединились следователи. В лесах было найдено предполагаемое место ночевки подростка, но потом эта информация не подтвердилась. Обследование тепловизором показало, что на этой территории живет много дичи, и тропинки и примятая трава остались от лежки животных. Семья обратилась к гадалке, которая подсказала, что ребенок находится без сознания в местном овраге. Волонтеры проверили это место, но следов ребенка обнаружено не было. К поискам присоединились сотрудники полиции Фото: Алина Яковлева © URA.RU Уголовное дело На третьи сутки пропажи ребенка, 9 июля, было возбуждено уголовное дело. Зону поисков расширили на другие регионы. К этому дню в лесах, полях и болотах работали более трех сотен следователей, полицейских, спасателей и волонтеров. Поиски подростка продолжились еще неделю. К 12 июля в лесах работали свыше 500 человек, а также болотоходы, вездеходы, мотоциклы и другая техника. Ежедневно площадь территорий увеличивалась, но надежда таяла с каждым днем. У челябинцев появились множество версий о причастности других людей к пропаже ребенка. Следователи отрабатывали всю поступающую информацию. СКР уточнили, что ребенок страдает кроме ДЦП еще рядом серьезных заболеваний и является инвалидом детства. По данным ведомства, подросток состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами: «Правосторонний гемеопорез», «Детский церебральный паралич», «Эпилепсия» и «Задержка умственного развития умеренная». В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии. Следователи отрабатывали всю поступающую информацию Фото: Алина Яковлева © URA.RU 10 июня В этот день при очередном запуске беспилотника была произведена запись окрестностей, но на ней оператор не разглядел всплывшее тело ребенка в болоте примерно в километре от места пропажи. Только 16 июля запись пересмотрели и направили туда людей. Спасатели рассказали, что раньше это болото также обследовали кинолог с собакой. Однако тело мальчика им обнаружить не удалось, к тому моменту визуально оно не определялось. Тело ребенка обнаружили примерно в километре от места пропажи в болоте Фото: Алина Яковлева © URA.RU Мальчик найден, погиб Информация об обнаружении тела 14-летнего подростка в болоте появилась у спасателей ранним утром 16 июля. Чуть позже это подтвердили в пресс-службе регионального СКР. ОНФ выразили соболезнования семье погибшего ребенка. По официальным данным, ребенок был найден с признаками утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти подростка. Отец Арслана пытался покончить с собой. Его успели спасти, сейчас он находится в реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Бектыш Челябинской области 6 июля во время поездки с семьей за грибами пропал 14-летний Арслан Махамади с ДЦП, эпилепсией и другими серьезными заболеваниями. Тело ребенка после 10 дней поисков было обнаружено почти в километре от места пропажи. URA.RU отследил ход поисков подростка, в которых круглосуточно участвовали сотни полицейских и волонтеров, а также техника. Первый сигнал о пропаже Информацию о пропаже подростка разместили в своем официальном паблике волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вечером 6 июля. В ориентировке сообщались приметы ребенка, была размещена фотография и указано, что Арслан нуждается в медицинской помощи. Рожители сообщили, что поехали за грибами и оставили сына в машине. Когда отец вернулся, мальчика нигде не было. С собой у подростка был планшет. Штаб поисков На поиски ребенка откликнулись в первый же день десятки человек. Волонтеры организовали штаб поисков в поселке Бектыш. С первых суток пропажи мальчика волонтеры работали в круглосуточном режиме, прочесывая местность, разделенную на квадраты. В поисках подростка приняли участие и корреспонденты URA.RU, была запущена онлайн-трансляция хода поисковых мероприятий. Неравнодушные люди привозили в штаб еду, воду, фонари. Волонтеры привлекли частную технику, на поиски прибыли кинологи с собаками, полиция провела подомовой обход, включая сады, и осмотрела все заброшенные строения. Мальчик воспринимал только женские голоса и откликался на имя Руслан. Это имя кричали при поисках только женщины, прочесывающие местность. Спасатели обследовали водоемы, при помощи водолазного снаряжения погрузились на дно каждого колодца. С воздуха территорию обследовали беспилотники с камерами, операторы направляли записи в штаб для детального пересмотра. Семья подростка Родственница семьи пропавшего подростка рассказала, что мальчик был единственным и любимым ребенком. Несмотря на ряд серьезных заболеваний, мальчик был развитым и знал стихи, песни, играл в игры. Мама подростка записала видеообращение к жителям региона с просьбой посмотреть на камерах видеорегистраторов автомобилей записи в период пропажи мальчика, проверяя все возможные варианты исчезновения сына. Вместе с отцом ребенка они ежедневно активно участвовали в поисках. Первые зацепки К поискам 8 июля присоединились следователи. В лесах было найдено предполагаемое место ночевки подростка, но потом эта информация не подтвердилась. Обследование тепловизором показало, что на этой территории живет много дичи, и тропинки и примятая трава остались от лежки животных. Семья обратилась к гадалке, которая подсказала, что ребенок находится без сознания в местном овраге. Волонтеры проверили это место, но следов ребенка обнаружено не было. Уголовное дело На третьи сутки пропажи ребенка, 9 июля, было возбуждено уголовное дело. Зону поисков расширили на другие регионы. К этому дню в лесах, полях и болотах работали более трех сотен следователей, полицейских, спасателей и волонтеров. Поиски подростка продолжились еще неделю. К 12 июля в лесах работали свыше 500 человек, а также болотоходы, вездеходы, мотоциклы и другая техника. Ежедневно площадь территорий увеличивалась, но надежда таяла с каждым днем. У челябинцев появились множество версий о причастности других людей к пропаже ребенка. Следователи отрабатывали всю поступающую информацию. СКР уточнили, что ребенок страдает кроме ДЦП еще рядом серьезных заболеваний и является инвалидом детства. По данным ведомства, подросток состоит на учетах психиатра и невролога с диагнозами: «Правосторонний гемеопорез», «Детский церебральный паралич», «Эпилепсия» и «Задержка умственного развития умеренная». В связи с наличием врожденных заболеваний нуждается в уходе, а также ежедневном приеме фармакологических препаратов от приступов эпилепсии. 10 июня В этот день при очередном запуске беспилотника была произведена запись окрестностей, но на ней оператор не разглядел всплывшее тело ребенка в болоте примерно в километре от места пропажи. Только 16 июля запись пересмотрели и направили туда людей. Спасатели рассказали, что раньше это болото также обследовали кинолог с собакой. Однако тело мальчика им обнаружить не удалось, к тому моменту визуально оно не определялось. Мальчик найден, погиб Информация об обнаружении тела 14-летнего подростка в болоте появилась у спасателей ранним утром 16 июля. Чуть позже это подтвердили в пресс-службе регионального СКР. ОНФ выразили соболезнования семье погибшего ребенка. По официальным данным, ребенок был найден с признаками утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти подростка. Отец Арслана пытался покончить с собой. Его успели спасти, сейчас он находится в реанимации.