Цирк, ярмарка, фестиваль грязи и рока: где курганцам круто провести выходные

Уникальный цирк, старейшая ярмарка с лотереей и Фестиваль грязи состоятся в Курганской области в ближайшие выходные. URA.RU составило подробный список развлечений, чтобы курганцы заранее определились — где круче всего можно отдохнуть.
Цирк Моретти
В Кургане состоится шоу Цирка Моретти. В программе — аттракцион с участием арктических волков и других хищников под управлением легенды российского цирка Евгении Верлатой. Также зрителей ожидают номера с бурыми медведями, трюки собак пород хаски, бордер-колли и джек-рассел-терьер, а также королевские попугаи Ара. Кроме животных, в шоу примут участие воздушные гимнасты, эквилибристы, артисты жанровых номеров и иллюзионисты. Частью программы станут выступления клоуна. Билеты на мероприятие продаются по цене от 800 до 2000 рублей. Детям до трех лет предоставляется бесплатный вход.
Фестиваль грязи и рока в санатории «Сосновая роща»
Утренний старт и пляжный отдых
20 июля Курганская область приглашает всех желающих на Фестиваль грязи, красок и рока, который состоится в санатории «Сосновая роща». Отправление на праздничный тур запланировано на 08:00 от кинотеатра «Россия». Уже в 10:00 участников ожидает размещение на пляже санатория, где доступны все удобства, включая прокат лежаков и водного инвентаря, а также кафе.
Дневные активности
Для любителей природы предусмотрено посещение оранжереи в 12:00, где можно приобрести саженцы комнатных растений. В 13:00 начнется экскурсия по экотропе к Чудо-дереву, после чего гости снова смогут насладиться купанием и загоранием.
Фестивальные мероприятия
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 15:00. С 15:30 до позднего вечера участников ждет насыщенная праздничная программа. Фестиваль обещает множество увлекательных моментов и ярких впечатлений.
Вечерний фейерверк и возвращение
Завершит день праздничный салют в 23:00, после чего начнется обратный выезд в Курган. Ориентировочное время прибытия — около 01:00 ночи. Стоимость участия составляет 2000 рублей, включая проезд, страховку, входной билет на фестиваль, пакет краски, экскурсии и сопровождение гида.
Крестовско-Ивановская ярмарка
20 июля в Курганской области пройдет грандиозная ярмарка, которая будет длиться с 10:00 до 17:30. Местом проведения станет село Крестовское, Шадринский муниципальный округ.
Программа
С 10:00 до 17:30 посетителей ожидает ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка, экспозиции предприятий малого бизнеса, личных подсобных и крестьянских хозяйств, а также изделия народных мастеров. Дополнительно будут представлены выставочные экспозиции муниципальных образований Курганской области и экспозиция села «Деревенька».
Для любителей активного отдыха предусмотрены катание верхом на верблюде, пони, лошади и ослике, а также катание на телеге. Работа аттракционов будет организована на специальных площадках для катания.
«Улица Историческая» будет функционировать весь день, представляя экспозиции краеведческих музеев из городов Шадринска, Далматово, Катайска, Каргаполье и сел Коврига, Сосновское Шадринского муниципального округа. Также запланированы мастер-классы и торговля в торговых рядах.
С 11:00 до 16:30 состоится торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям, отмечающим юбилейные даты. После этого пройдет концерт творческих коллективов и розыгрыш лотереи. Среди участников концерта — ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми, фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга и ансамбль «Цветень» из Кургана.
В дополнение к основной программе будут проведены спортивные состязания, детская конкурсно-игровая программа, народные игры и семейная игра «Шадриада». Пешеходная экскурсия «Удивительное путешествие по ярмарке» от ТИЦ Шадринска познакомит посетителей с ярмарочными традициями.
Завершение ярмарки запланировано на 16:30-17:30 с пенной дискотекой со студией «Эксперимент» Дворца культуры Шадринска и турниром косарей. Также будет проходить открытие арт-объекта на площадке у музея села Крестовское. В день работы ярмарки все желающие смогут посетить храм Иоанна Предтечи.
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