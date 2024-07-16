16 июля 2024

Цирк, ярмарка, фестиваль грязи и рока: где курганцам круто провести выходные

В Курганской области состоится Крестовско-Ивановская ярмарка и фестиваль грязи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курган приехал цирк (архивное фото)
В Курган приехал цирк (архивное фото) Фото:

Уникальный цирк, старейшая ярмарка с лотереей и Фестиваль грязи состоятся в Курганской области в ближайшие выходные. URA.RU составило подробный список развлечений, чтобы курганцы заранее определились — где круче всего можно отдохнуть.

Цирк Моретти

В Кургане состоится шоу Цирка Моретти. В программе — аттракцион с участием арктических волков и других хищников под управлением легенды российского цирка Евгении Верлатой. Также зрителей ожидают номера с бурыми медведями, трюки собак пород хаски, бордер-колли и джек-рассел-терьер, а также королевские попугаи Ара. Кроме животных, в шоу примут участие воздушные гимнасты, эквилибристы, артисты жанровых номеров и иллюзионисты. Частью программы станут выступления клоуна. Билеты на мероприятие продаются по цене от 800 до 2000 рублей. Детям до трех лет предоставляется бесплатный вход.

Фестиваль грязи и рока в санатории «Сосновая роща»

Утренний старт и пляжный отдых

20 июля Курганская область приглашает всех желающих на Фестиваль грязи, красок и рока, который состоится в санатории «Сосновая роща». Отправление на праздничный тур запланировано на 08:00 от кинотеатра «Россия». Уже в 10:00 участников ожидает размещение на пляже санатория, где доступны все удобства, включая прокат лежаков и водного инвентаря, а также кафе.

Дневные активности

Для любителей природы предусмотрено посещение оранжереи в 12:00, где можно приобрести саженцы комнатных растений. В 13:00 начнется экскурсия по экотропе к Чудо-дереву, после чего гости снова смогут насладиться купанием и загоранием.

Фестивальные мероприятия

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 15:00. С 15:30 до позднего вечера участников ждет насыщенная праздничная программа. Фестиваль обещает множество увлекательных моментов и ярких впечатлений.

Вечерний фейерверк и возвращение

Завершит день праздничный салют в 23:00, после чего начнется обратный выезд в Курган. Ориентировочное время прибытия — около 01:00 ночи. Стоимость участия составляет 2000 рублей, включая проезд, страховку, входной билет на фестиваль, пакет краски, экскурсии и сопровождение гида.

Крестовско-Ивановская ярмарка

20 июля в Курганской области пройдет грандиозная ярмарка, которая будет длиться с 10:00 до 17:30. Местом проведения станет село Крестовское, Шадринский муниципальный округ.

Программа

С 10:00 до 17:30 посетителей ожидает ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка, экспозиции предприятий малого бизнеса, личных подсобных и крестьянских хозяйств, а также изделия народных мастеров. Дополнительно будут представлены выставочные экспозиции муниципальных образований Курганской области и экспозиция села «Деревенька».

Для любителей активного отдыха предусмотрены катание верхом на верблюде, пони, лошади и ослике, а также катание на телеге. Работа аттракционов будет организована на специальных площадках для катания.

«Улица Историческая» будет функционировать весь день, представляя экспозиции краеведческих музеев из городов Шадринска, Далматово, Катайска, Каргаполье и сел Коврига, Сосновское Шадринского муниципального округа. Также запланированы мастер-классы и торговля в торговых рядах.

С 11:00 до 16:30 состоится торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям, отмечающим юбилейные даты. После этого пройдет концерт творческих коллективов и розыгрыш лотереи. Среди участников концерта — ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми, фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга и ансамбль «Цветень» из Кургана.

В дополнение к основной программе будут проведены спортивные состязания, детская конкурсно-игровая программа, народные игры и семейная игра «Шадриада». Пешеходная экскурсия «Удивительное путешествие по ярмарке» от ТИЦ Шадринска познакомит посетителей с ярмарочными традициями.

Завершение ярмарки запланировано на 16:30-17:30 с пенной дискотекой со студией «Эксперимент» Дворца культуры Шадринска и турниром косарей. Также будет проходить открытие арт-объекта на площадке у музея села Крестовское. В день работы ярмарки все желающие смогут посетить храм Иоанна Предтечи.

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Уникальный цирк, старейшая ярмарка с лотереей и Фестиваль грязи состоятся в Курганской области в ближайшие выходные. URA.RU составило подробный список развлечений, чтобы курганцы заранее определились — где круче всего можно отдохнуть. Цирк Моретти В Кургане состоится шоу Цирка Моретти. В программе — аттракцион с участием арктических волков и других хищников под управлением легенды российского цирка Евгении Верлатой. Также зрителей ожидают номера с бурыми медведями, трюки собак пород хаски, бордер-колли и джек-рассел-терьер, а также королевские попугаи Ара. Кроме животных, в шоу примут участие воздушные гимнасты, эквилибристы, артисты жанровых номеров и иллюзионисты. Частью программы станут выступления клоуна. Билеты на мероприятие продаются по цене от 800 до 2000 рублей. Детям до трех лет предоставляется бесплатный вход. Фестиваль грязи и рока в санатории «Сосновая роща» Утренний старт и пляжный отдых 20 июля Курганская область приглашает всех желающих на Фестиваль грязи, красок и рока, который состоится в санатории «Сосновая роща». Отправление на праздничный тур запланировано на 08:00 от кинотеатра «Россия». Уже в 10:00 участников ожидает размещение на пляже санатория, где доступны все удобства, включая прокат лежаков и водного инвентаря, а также кафе. Дневные активности Для любителей природы предусмотрено посещение оранжереи в 12:00, где можно приобрести саженцы комнатных растений. В 13:00 начнется экскурсия по экотропе к Чудо-дереву, после чего гости снова смогут насладиться купанием и загоранием. Фестивальные мероприятия Торжественное открытие фестиваля запланировано на 15:00. С 15:30 до позднего вечера участников ждет насыщенная праздничная программа. Фестиваль обещает множество увлекательных моментов и ярких впечатлений. Вечерний фейерверк и возвращение Завершит день праздничный салют в 23:00, после чего начнется обратный выезд в Курган. Ориентировочное время прибытия — около 01:00 ночи. Стоимость участия составляет 2000 рублей, включая проезд, страховку, входной билет на фестиваль, пакет краски, экскурсии и сопровождение гида. Крестовско-Ивановская ярмарка 20 июля в Курганской области пройдет грандиозная ярмарка, которая будет длиться с 10:00 до 17:30. Местом проведения станет село Крестовское, Шадринский муниципальный округ. Программа С 10:00 до 17:30 посетителей ожидает ремесленная выставка-распродажа, сельскохозяйственная выставка, экспозиции предприятий малого бизнеса, личных подсобных и крестьянских хозяйств, а также изделия народных мастеров. Дополнительно будут представлены выставочные экспозиции муниципальных образований Курганской области и экспозиция села «Деревенька». Для любителей активного отдыха предусмотрены катание верхом на верблюде, пони, лошади и ослике, а также катание на телеге. Работа аттракционов будет организована на специальных площадках для катания. «Улица Историческая» будет функционировать весь день, представляя экспозиции краеведческих музеев из городов Шадринска, Далматово, Катайска, Каргаполье и сел Коврига, Сосновское Шадринского муниципального округа. Также запланированы мастер-классы и торговля в торговых рядах. С 11:00 до 16:30 состоится торжественное открытие праздника с вручением медалей «За любовь и верность» семьям, отмечающим юбилейные даты. После этого пройдет концерт творческих коллективов и розыгрыш лотереи. Среди участников концерта — ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми, фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга и ансамбль «Цветень» из Кургана. В дополнение к основной программе будут проведены спортивные состязания, детская конкурсно-игровая программа, народные игры и семейная игра «Шадриада». Пешеходная экскурсия «Удивительное путешествие по ярмарке» от ТИЦ Шадринска познакомит посетителей с ярмарочными традициями. Завершение ярмарки запланировано на 16:30-17:30 с пенной дискотекой со студией «Эксперимент» Дворца культуры Шадринска и турниром косарей. Также будет проходить открытие арт-объекта на площадке у музея села Крестовское. В день работы ярмарки все желающие смогут посетить храм Иоанна Предтечи.
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