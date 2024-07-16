В Тюмени простроят дом с сервисом, как в отеле

17 июля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

В коридорах будет сделано ковровое покрытие, по которому жильцы смогут ходить в тапочках Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени построят первый дом с сервисом, как в отеле. Жильцы смогут передвигаться по территории в тапочках и пользоваться личной прачечной и спортзалом. Информация об этом указана на сайте застройщика. «Впервые в Тюмени объединяется жилой дом с сервисами отеля. Жильцы смогут приходить домой не в унылый подъезд, а в премиальное лобби с гостевой зоной, кафе, коворкингом, спортзалом, аптекой и салоном красоты. Зачем думать об уборке или перегоревшей лампе? Зачем выходить на улицу за мелкими покупками? Здесь решены все повседневные вопросы, и жильцы даже не снимут с ног тапочек», — указано на сайте застройщика. На территории комплекса имеется собственная прачечная, игровая зона, крытая парковка с переходом на второй этаж и круглосуточная консьерж-служба. Также в распоряжении будущих жильцов имеются несколько площадок для барбекю и спорта. На площадках в коридорах будут расположены окна и установлен поэтажный контроль дверей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят первый дом с сервисом, как в отеле. Жильцы смогут передвигаться по территории в тапочках и пользоваться личной прачечной и спортзалом. Информация об этом указана на сайте застройщика. «Впервые в Тюмени объединяется жилой дом с сервисами отеля. Жильцы смогут приходить домой не в унылый подъезд, а в премиальное лобби с гостевой зоной, кафе, коворкингом, спортзалом, аптекой и салоном красоты. Зачем думать об уборке или перегоревшей лампе? Зачем выходить на улицу за мелкими покупками? Здесь решены все повседневные вопросы, и жильцы даже не снимут с ног тапочек», — указано на сайте застройщика. На территории комплекса имеется собственная прачечная, игровая зона, крытая парковка с переходом на второй этаж и круглосуточная консьерж-служба. Также в распоряжении будущих жильцов имеются несколько площадок для барбекю и спорта. На площадках в коридорах будут расположены окна и установлен поэтажный контроль дверей.