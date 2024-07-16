16 июля 2024

В Тюмени простроят дом с сервисом, как в отеле

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, коридор, гостиница, hyatt, хайат
В коридорах будет сделано ковровое покрытие, по которому жильцы смогут ходить в тапочках Фото:

В Тюмени построят первый дом с сервисом, как в отеле. Жильцы смогут передвигаться по территории в тапочках и пользоваться личной прачечной и спортзалом. Информация об этом указана на сайте застройщика.

«Впервые в Тюмени объединяется жилой дом с сервисами отеля. Жильцы смогут приходить домой не в унылый подъезд, а в премиальное лобби с гостевой зоной, кафе, коворкингом, спортзалом, аптекой и салоном красоты. Зачем думать об уборке или перегоревшей лампе? Зачем выходить на улицу за мелкими покупками? Здесь решены все повседневные вопросы, и жильцы даже не снимут с ног тапочек», — указано на сайте застройщика.

На территории комплекса имеется собственная прачечная, игровая зона, крытая парковка с переходом на второй этаж и круглосуточная консьерж-служба. Также в распоряжении будущих жильцов имеются несколько площадок для барбекю и спорта. На площадках в коридорах будут расположены окна и установлен поэтажный контроль дверей.

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В Тюмени построят первый дом с сервисом, как в отеле. Жильцы смогут передвигаться по территории в тапочках и пользоваться личной прачечной и спортзалом. Информация об этом указана на сайте застройщика. «Впервые в Тюмени объединяется жилой дом с сервисами отеля. Жильцы смогут приходить домой не в унылый подъезд, а в премиальное лобби с гостевой зоной, кафе, коворкингом, спортзалом, аптекой и салоном красоты. Зачем думать об уборке или перегоревшей лампе? Зачем выходить на улицу за мелкими покупками? Здесь решены все повседневные вопросы, и жильцы даже не снимут с ног тапочек», — указано на сайте застройщика. На территории комплекса имеется собственная прачечная, игровая зона, крытая парковка с переходом на второй этаж и круглосуточная консьерж-служба. Также в распоряжении будущих жильцов имеются несколько площадок для барбекю и спорта. На площадках в коридорах будут расположены окна и установлен поэтажный контроль дверей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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