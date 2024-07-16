Тюменские полицейские зарабатывали на ДТП

В Тюменской области за утрату доверия уволены сотрудники ДПС

17 июля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Силовики вынуждали попавших в ДТП водителей вызывать конкретный эвакуатор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два инспектора ДПС из Уватского района Тюменской области уволены со службы по причине утраты доверия: они организовали схему заработка на водителях, попавших в ДТП. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Два сотрудника ДПС, работавших в Уватском районе, придумали свою схему обогащения. Когда водители попадали в ДТП, инспекторы выезжали на место для оформления аварии. На месте они оценивали обстановку и, если требовался эвакуатор, делали так, что автолюбители могли воспользоваться только услугами конкретной компании. В настоящее время мужчины уволены», — рассказал собеседник URA.RU. URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД за комментарием по ситуации. Там информацию подтвердили. «В соответствии с результатами проверки по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом „О противодействии коррупции“, на указанных в вашем запросе лиц наложены взыскания за коррупционные правонарушения. Они уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два инспектора ДПС из Уватского района Тюменской области уволены со службы по причине утраты доверия: они организовали схему заработка на водителях, попавших в ДТП. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Два сотрудника ДПС, работавших в Уватском районе, придумали свою схему обогащения. Когда водители попадали в ДТП, инспекторы выезжали на место для оформления аварии. На месте они оценивали обстановку и, если требовался эвакуатор, делали так, что автолюбители могли воспользоваться только услугами конкретной компании. В настоящее время мужчины уволены», — рассказал собеседник URA.RU. URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД за комментарием по ситуации. Там информацию подтвердили. «В соответствии с результатами проверки по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом „О противодействии коррупции“, на указанных в вашем запросе лиц наложены взыскания за коррупционные правонарушения. Они уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщили в ведомстве.