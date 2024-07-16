16 июля 2024

Тюменские полицейские зарабатывали на ДТП

В Тюменской области за утрату доверия уволены сотрудники ДПС
© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, инспектор дпс, дпс, сотрудник дпс, дпс лето
Силовики вынуждали попавших в ДТП водителей вызывать конкретный эвакуатор Фото:

Два инспектора ДПС из Уватского района Тюменской области уволены со службы по причине утраты доверия: они организовали схему заработка на водителях, попавших в ДТП. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Два сотрудника ДПС, работавших в Уватском районе, придумали свою схему обогащения. Когда водители попадали в ДТП, инспекторы выезжали на место для оформления аварии. На месте они оценивали обстановку и, если требовался эвакуатор, делали так, что автолюбители могли воспользоваться только услугами конкретной компании. В настоящее время мужчины уволены», — рассказал собеседник URA.RU.

URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД за комментарием по ситуации. Там информацию подтвердили.

«В соответствии с результатами проверки по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом „О противодействии коррупции“, на указанных в вашем запросе лиц наложены взыскания за коррупционные правонарушения. Они уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщили в ведомстве.

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Два инспектора ДПС из Уватского района Тюменской области уволены со службы по причине утраты доверия: они организовали схему заработка на водителях, попавших в ДТП. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Два сотрудника ДПС, работавших в Уватском районе, придумали свою схему обогащения. Когда водители попадали в ДТП, инспекторы выезжали на место для оформления аварии. На месте они оценивали обстановку и, если требовался эвакуатор, делали так, что автолюбители могли воспользоваться только услугами конкретной компании. В настоящее время мужчины уволены», — рассказал собеседник URA.RU. URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД за комментарием по ситуации. Там информацию подтвердили. «В соответствии с результатами проверки по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных федеральным законом „О противодействии коррупции“, на указанных в вашем запросе лиц наложены взыскания за коррупционные правонарушения. Они уволены со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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