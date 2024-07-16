Медбрат из Ноябрьска развернул флаг больницы на самой высокой горе России. Фото

Медбрат из ЯНАО совершил восхождение на Эльбрус

17 июля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Ноябрянин покорил Эльбрус — самую высокую вершину России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медбрат из Ноябрьска (ЯНАО) Артем Кожевников покорил Эльбрус. На горной вершине он развернул флаг ЦГБ, об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Артем Кожевников, операционный медбрат отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, поднялся на вершину Эльбруса. На высоте 5642 метра он развернул флаг с символикой своей больницы и отделения», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Медбрат признался, что давно мечтал взойти на недоступную гору. Подъем дался тяжело, однако Кожевников уже планирует будущие походы, и это лишь подтверждает его стремление к новым достижениям и вызовам. Артем Кожевников развернул флаг Ноябрьской ЦГБ на вершине Эльбруса Официальный telegram-канал правительства ЯНАО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медбрат из Ноябрьска (ЯНАО) Артем Кожевников покорил Эльбрус. На горной вершине он развернул флаг ЦГБ, об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Артем Кожевников, операционный медбрат отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, поднялся на вершину Эльбруса. На высоте 5642 метра он развернул флаг с символикой своей больницы и отделения», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Медбрат признался, что давно мечтал взойти на недоступную гору. Подъем дался тяжело, однако Кожевников уже планирует будущие походы, и это лишь подтверждает его стремление к новым достижениям и вызовам.