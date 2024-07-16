Медбрат из Ноябрьска (ЯНАО) Артем Кожевников покорил Эльбрус. На горной вершине он развернул флаг ЦГБ, об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Артем Кожевников, операционный медбрат отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, поднялся на вершину Эльбруса. На высоте 5642 метра он развернул флаг с символикой своей больницы и отделения», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.
Медбрат признался, что давно мечтал взойти на недоступную гору. Подъем дался тяжело, однако Кожевников уже планирует будущие походы, и это лишь подтверждает его стремление к новым достижениям и вызовам.
Артем Кожевников развернул флаг Ноябрьской ЦГБ на вершине Эльбруса
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Медбрат из Ноябрьска (ЯНАО) Артем Кожевников покорил Эльбрус. На горной вершине он развернул флаг ЦГБ, об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Артем Кожевников, операционный медбрат отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, поднялся на вершину Эльбруса. На высоте 5642 метра он развернул флаг с символикой своей больницы и отделения», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Медбрат признался, что давно мечтал взойти на недоступную гору. Подъем дался тяжело, однако Кожевников уже планирует будущие походы, и это лишь подтверждает его стремление к новым достижениям и вызовам.