В ХМАО прошел пик паводка, а власти начали перезагрузку отношений с соседями: главные события недели

В ХМАО после пика паводка уровни воды в реках начали падать, а врио главы региона заявил о перезагрузке отношений с соседними регионами. О главных новостях недели — в материале URA.RU.
Вода стала убывать
В ХМАО на этой неделе прошел пик половодья. Каждый день уровень воды снижается на несколько сантиметров. На территории региона все еще остаются подтопленными более двух тысяч садово-огороднических участков. Однако в целом в регионе фиксируется снижение уровня воды как на основных, так и на мелких и приточных реках округа.
В регионе ввели наивысший уровень пожарной опасности
С начала недели в лесах ХМАО фиксировали рост возгораний. В четверг их площадь выросла вдвое за сутки. К субботе в регионе горело уже 1743,27 га леса. Для помощи югорским пожарным в регион направили спасателей Свердловская и Тюменская области.
С 20 июля в регионе установили наивысший, пятый класс пожарной опасности. Среди всех муниципалитетов региона в МЧС выделили город Радужный.
Кухарук заявил о перезагрузке отношений с соседями
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук объявил о планах по перезагрузке отношений с соседними регионами: Ямалом, Томской и Тюменской областями. Речь идет о смене политического вектора региона с изоляции на сотрудничество.
Врио губернатора ХМАО поделился с земляками идеей о проведении встреч с главами соседних регионов, где будут обсуждаться планы по межрегиональному сотрудничеству. Более того, он предложил югорским политэлитам сформировать список конкретных предложений.
«Инициативы, которые сегодня будут направлены не только на поддержку бизнеса, но и на те координационные процессы, которые могли бы помочь взаимодействию всего региона. Адресовано это, в первую очередь, к нашим соседним субъектам — Тюменской, Томской областью, ЯНАО. Ряд встреч у нас будет по региону с моими коллегами, их главами. И я уверен, что тот перечень предложений и пожеланий перезагрузки отношений будет включен в рабочую программу обсуждения», — заявил врио губернатора.
На куратора больницы-долгостроя завели уголовное дело
Бывший руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко стал фигурантом уголовного дела. По данным источников агентства, экс-чиновника подозревают в том, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя и не возложил на него обязанности по укреплению здания, пока не истек срок гарантии. Последствия устраняли за счет бюджета Тюменской области, и ущерб превысил 140 миллионов рублей.
Это не первое уголовное дело в истории больницы-долгостроя. В 2021 годуначальник филиала окружного УКС в Нижневартовске Александр Макариков, был задержан столичными силовиками за приемку несоответствующих условиям контракта работ.
В избиркоме ХМАО назвали кандидатов на место депутата-прогульщика
Окружной избирком на этой неделе опубликовал список кандидатов на довыборы в думу ХМАО. Шесть человек будут бороться за мандат экс-парламентария Петра Созонова, прогулявшего в думе ХМАО 1,5 года заседаний и собственную отставку.
Фаворитом властей считается победитель праймериз ЕР и экс-командир именного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов. За место в думе с ним поборются подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ) и экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР). Справедливоросс Курпитко — общественник, «Коммунист России» Логачев — сотрудник СМИ. «Пенсионер» Немазенко — глава Ассоциации предпринимателей ХМАО.
Ханты-Мансийск попал в топ федерального рейтинга
Столица ХМАО оказалась в десятке лучших городов страны по темпам ввода нового жилья. Ханты-Мансийск по этому показателю занял восьмое место по итогам 2023 года.
За год в городе ввели 130,8 тысячи квадратных метров жилья. На одного жителя, по этим данным, приходится 1,18 квадратных метра. Другие города округа оказались в этом рейтинге на значительно более низких местах. Так Сургут расположился на 75, а Нижневартовск на 91 позициях.
В текущем же году напротив, больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа построили в Сургуте. С начала 2024 в городе уже ввели три новостройки.
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