Обнаруженный воробей отличается от своих сородичей перьями, потерявшими пигмент
В Тюмени заметили редкого бежевого воробья. Видео с пернатым появилось в социальных сетях. По словам орнитологов, у птицы редкая мутация — лейкизм.
«На площади 400-летия Тюмени гуляет „белый“ или „бежевый“ воробей. В Сети пишут, что его встречают крайне редко», — написала Ольга Новоселова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
URA.RU обратилось за комментарием к кандидату биологических наук и орнитологу Марии Ивановой. По словам эксперта, данный воробей является обладателем редкой мутации — лейкизма. Она проявляется в частичной потере пигментации.
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