21 июля 2024

В Тюмени заметили редкую птицу. Видео

В Тюмени обнаружили бежевого воробья с редкой мутацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Обнаруженный воробей отличается от своих сородичей перьями, потерявшими пигмент
Обнаруженный воробей отличается от своих сородичей перьями, потерявшими пигмент Фото:

В Тюмени заметили редкого бежевого воробья. Видео с пернатым появилось в социальных сетях. По словам орнитологов, у птицы редкая мутация — лейкизм.

«На площади 400-летия Тюмени гуляет „белый“ или „бежевый“ воробей. В Сети пишут, что его встречают крайне редко», — написала Ольга Новоселова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

URA.RU обратилось за комментарием к кандидату биологических наук и орнитологу Марии Ивановой. По словам эксперта, данный воробей является обладателем редкой мутации — лейкизма. Она проявляется в частичной потере пигментации.

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В Тюмени заметили редкого бежевого воробья. Видео с пернатым появилось в социальных сетях. По словам орнитологов, у птицы редкая мутация — лейкизм. «На площади 400-летия Тюмени гуляет „белый“ или „бежевый“ воробей. В Сети пишут, что его встречают крайне редко», — написала Ольга Новоселова в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментарием к кандидату биологических наук и орнитологу Марии Ивановой. По словам эксперта, данный воробей является обладателем редкой мутации — лейкизма. Она проявляется в частичной потере пигментации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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