22 июля 2024

Жители Курганской области не смогут уехать на работу, не намокнув

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в регионе резко ухудшилась
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В Курганской области весь день во вторник, 23 июля, будут лить дожди, не исключены грозы с сильным ветром. Таким прогнозом поделились специалисты Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Курганской области 23 июля ночью будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза. Температура не поднимется выше 17 градусов. Днем будет облачная погода с прояснениями, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха будет от 17 до 22 градусов. Возможны порывы ветра до 14 м/с», — указано на сайте ЦГМС.

Раннее жителей региона предупредили — территорию на два дня накроют дожди и штормовой ветер. Период непогоды, предположительно, продится до 23 июля включительно.

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В Курганской области весь день во вторник, 23 июля, будут лить дожди, не исключены грозы с сильным ветром. Таким прогнозом поделились специалисты Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Курганской области 23 июля ночью будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза. Температура не поднимется выше 17 градусов. Днем будет облачная погода с прояснениями, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха будет от 17 до 22 градусов. Возможны порывы ветра до 14 м/с», — указано на сайте ЦГМС. Раннее жителей региона предупредили — территорию на два дня накроют дожди и штормовой ветер. Период непогоды, предположительно, продится до 23 июля включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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