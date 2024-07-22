Жители Курганской области не смогут уехать на работу, не намокнув

В Курганской области весь день во вторник, 23 июля, будут лить дожди, не исключены грозы с сильным ветром. Таким прогнозом поделились специалисты Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В Курганской области 23 июля ночью будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза. Температура не поднимется выше 17 градусов. Днем будет облачная погода с прояснениями, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха будет от 17 до 22 градусов. Возможны порывы ветра до 14 м/с», — указано на сайте ЦГМС.
Раннее жителей региона предупредили — территорию на два дня накроют дожди и штормовой ветер. Период непогоды, предположительно, продится до 23 июля включительно.
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