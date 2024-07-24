Украина открывает новый фронт против России

Киев попытками развития дипломатических отношений со странами Африки пытается сорвать планы России в регионе. До конца 2024 года Украина планирует открыть в Африке 20 посольств, однако у РФ в два раза больше диппредставительств в регионе. Об этом сообщает журнал Le Point.
"В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств", — передает журнал в своем материале. Так, к концу текущего года Киев планирует открыть в Африке 20 посольств.
Многие африканские страны после начала украинского конфликта отказались выступать против Москвы. Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров отметил, что государство было разочаровано отсутствием смелости у некоторых стран, которые до этого считались союзниками. По его словам, Киев до сих пор не понимает, почему ряд стран не осуждает действия РФ в моральном плане.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил государственному секретарю Ватикана — кардиналу Пьетро Паролину, который прибыл в Киев, о том, что он понимает скорую необходимость завершения конфликта в стране. Также Зеленский назвал визит Паролина «сильным сигналом со стороны Ватикана», пишет "Национальная служба новостей".
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