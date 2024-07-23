23 июля 2024

В ЯНАО ищут пропавшего без вести человека. Фото

В поселке Тазовском ищут пропавшего без вести Алексея Андреева
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тазовском ищут пропавшего Алексея Андреева
В Тазовском ищут пропавшего Алексея Андреева Фото:

В Тазовском (ЯНАО) разыскивают пропавшего без вести 40-летнего Алексея Андреева. Об этом сообщается в ориентировке окружного УМВД РФ.

«Разыскивается без вести пропавший Андреев Алексей Сергеевич 23.07.1984 года рождения. Информацию о местонахождении гражданина сообщать в дежурную часть ОМВД РФ „Тазовское“», ­– сообщает telegram-канал «Мой Тазовский». 

На фото - Алексей Андреев
На фото - Алексей Андреев
Фото:

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В Тазовском (ЯНАО) разыскивают пропавшего без вести 40-летнего Алексея Андреева. Об этом сообщается в ориентировке окружного УМВД РФ. «Разыскивается без вести пропавший Андреев Алексей Сергеевич 23.07.1984 года рождения. Информацию о местонахождении гражданина сообщать в дежурную часть ОМВД РФ „Тазовское“», ­– сообщает telegram-канал «Мой Тазовский». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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