В Тазовском ищут пропавшего Алексея Андреева
В Тазовском (ЯНАО) разыскивают пропавшего без вести 40-летнего Алексея Андреева. Об этом сообщается в ориентировке окружного УМВД РФ.
«Разыскивается без вести пропавший Андреев Алексей Сергеевич 23.07.1984 года рождения. Информацию о местонахождении гражданина сообщать в дежурную часть ОМВД РФ „Тазовское“», – сообщает telegram-канал «Мой Тазовский».
На фото - Алексей Андреев
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