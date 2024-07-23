23 июля 2024

На Ямале выбирают тематику будущих ледовых городков

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На Ямале выбирают тематику будущих ледовых городков
На Ямале выбирают тематику будущих ледовых городков Фото:

В ЯНАО уже предлагаются темы оформления для будущих ледовых городков. Традиционное голосование для определения тематики ледовых скульптур открылось на портале «Живем на Севере».

На Ямале запустили традиционное голосование за выбор тематики ледового городка. Участники могут выбрать одну из трех предложенных тем ­– «Русь богатырская», «Русские сказки», «Мульткарнавал». Голосование продлится до 31 июля, сообщается на сайте «Живем на севере».

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В ЯНАО уже предлагаются темы оформления для будущих ледовых городков. Традиционное голосование для определения тематики ледовых скульптур открылось на портале «Живем на Севере». На Ямале запустили традиционное голосование за выбор тематики ледового городка. Участники могут выбрать одну из трех предложенных тем ­– «Русь богатырская», «Русские сказки», «Мульткарнавал». Голосование продлится до 31 июля, сообщается на сайте «Живем на севере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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