На Ямале выбирают тематику будущих ледовых городков
В ЯНАО уже предлагаются темы оформления для будущих ледовых городков. Традиционное голосование для определения тематики ледовых скульптур открылось на портале «Живем на Севере».
На Ямале запустили традиционное голосование за выбор тематики ледового городка. Участники могут выбрать одну из трех предложенных тем – «Русь богатырская», «Русские сказки», «Мульткарнавал». Голосование продлится до 31 июля, сообщается на сайте «Живем на севере».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!