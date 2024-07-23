23 июля 2024

Самолет из Салехарда не смог взлететь по технической причине

© Служба новостей «URA.RU»
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Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение ВПП
Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение ВПП Фото:

Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение взлетно-посадочной полосы по технической причине, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Рейс — LLM9 из Салехарда в 5.30 утра.

«24.07.2024 05.32, ЯНАО, г. Салехард в 05.32 после разрешения на взлет экипаж запросил освобождение ВПП по техпричине», — сообщает источник. Погодные условия для взлета хорошие. Эксплуатант — АО «АТК „Ямал“.

Агентство URA.RU подготовило запрос в АТК «Ямал». Ответ ожидается.

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Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение взлетно-посадочной полосы по технической причине, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Рейс — LLM9 из Салехарда в 5.30 утра. «24.07.2024 05.32, ЯНАО, г. Салехард в 05.32 после разрешения на взлет экипаж запросил освобождение ВПП по техпричине», — сообщает источник. Погодные условия для взлета хорошие. Эксплуатант — АО «АТК „Ямал“. Агентство URA.RU подготовило запрос в АТК «Ямал». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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