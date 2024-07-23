Самолет из Салехарда не смог взлететь по технической причине

Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение ВПП
Борт АТК «Ямал» после разрешения на взлет запросил освобождение взлетно-посадочной полосы по технической причине, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Рейс — LLM9 из Салехарда в 5.30 утра.
«24.07.2024 05.32, ЯНАО, г. Салехард в 05.32 после разрешения на взлет экипаж запросил освобождение ВПП по техпричине», — сообщает источник. Погодные условия для взлета хорошие. Эксплуатант — АО «АТК „Ямал“.
Агентство URA.RU подготовило запрос в АТК «Ямал». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!