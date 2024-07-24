24 июля 2024

Как предотвратить заражение паразитами в водоемах ЯНАО. Инфографика

Роспотребнадзор ЯНАО зарегистрировал 936 случаев болезней, вызванных паразитами
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых водоемах Ямала купание запрещено
В некоторых водоемах Ямала купание запрещено Фото:

В водоемах и реках Ямала во время купания можно заразиться такими паразитарными болезнями как амебиаз, лямблиоз, церкариоз, — об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО. О том, как предотвратить попадание паразита в организм человека во время активного отдыха, — читайте в материале URA.RU.

Какими паразитарными болезнями можно заразиться в ЯНАО?

  • Амебиаз или амебная дезинтерия — это инфекционная болезнь, возбудителем которой является простейший организм — амеба. Симптомы болезни: частый жидкий стул, недомогание, острая боль в животе.
  • Лямблиоз — инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими — лямблиями. Симптомы: тупая боль в области пупка, повышенное газообразование, изжога, нарушение стула.
  • Церкариоз или «зуд купальщиков» — это паразитарное заболевание кожи, возбудителем являются личинки — церкарии. Симптомы: появляются красные волдыри на коже, зуд, покраснение и покалывание.
«Наибольшая вероятность заражения паразитами бывает в водоемах с высокой антропогенной нагрузкой — в черте города, загрязненных органикой. А также в водоемах с большим количеством водоплавающих птиц и водных моллюсков, заразиться можно при температуре воды выше 20 градусов», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО.

В ходе микробиологического мониторинга по итогам первого полугодия 2024 года специалисты Роспотребнадзора сделали 89 проб воды поверхностных водных объектов — возбудителей паразитарных болезней обнаружено не было. В 2023 году была исследована 131 проба.

Также по итогам первого полугодия текущего года в ЯНАО зарегистрировано 936 случаев заболевания паразитарными болезнями. Тогда как в 2023 году всего было зарегистрировано 2 507 случая.

Что делать, чтобы не заразиться паразитами в реках и водоемах Ямала?

При обнаружении у себя симптомов паразитарных болезней следует немедленно обратиться к врачу. О том, какие меры профилактики паразитарных болезней во время активного отдыха на воде существуют, — смотрите в инфографике URA.RU.

Инфографика: меры профилактики паразитарных болезней во время купания
Инфографика: меры профилактики паразитарных болезней во время купания
Фото:

Ранее редакция URA.RU сообщила, как не заразиться паразитами в ЯНАО. Энтеробиоз остается самым распространенным паразитарным заболеванием среди детей на Ямале.

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В водоемах и реках Ямала во время купания можно заразиться такими паразитарными болезнями как амебиаз, лямблиоз, церкариоз, — об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО. О том, как предотвратить попадание паразита в организм человека во время активного отдыха, — читайте в материале URA.RU. Какими паразитарными болезнями можно заразиться в ЯНАО? В ходе микробиологического мониторинга по итогам первого полугодия 2024 года специалисты Роспотребнадзора сделали 89 проб воды поверхностных водных объектов — возбудителей паразитарных болезней обнаружено не было. В 2023 году была исследована 131 проба. Также по итогам первого полугодия текущего года в ЯНАО зарегистрировано 936 случаев заболевания паразитарными болезнями. Тогда как в 2023 году всего было зарегистрировано 2 507 случая. Что делать, чтобы не заразиться паразитами в реках и водоемах Ямала? При обнаружении у себя симптомов паразитарных болезней следует немедленно обратиться к врачу. О том, какие меры профилактики паразитарных болезней во время активного отдыха на воде существуют, — смотрите в инфографике URA.RU. Ранее редакция URA.RU сообщила, как не заразиться паразитами в ЯНАО. Энтеробиоз остается самым распространенным паразитарным заболеванием среди детей на Ямале.
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