В водоемах и реках Ямала во время купания можно заразиться такими паразитарными болезнями как амебиаз, лямблиоз, церкариоз, — об этом сообщил Роспотребнадзор ЯНАО. О том, как предотвратить попадание паразита в организм человека во время активного отдыха, — читайте в материале URA.RU.
Какими паразитарными болезнями можно заразиться в ЯНАО?
- Амебиаз или амебная дезинтерия — это инфекционная болезнь, возбудителем которой является простейший организм — амеба. Симптомы болезни: частый жидкий стул, недомогание, острая боль в животе.
- Лямблиоз — инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими — лямблиями. Симптомы: тупая боль в области пупка, повышенное газообразование, изжога, нарушение стула.
- Церкариоз или «зуд купальщиков» — это паразитарное заболевание кожи, возбудителем являются личинки — церкарии. Симптомы: появляются красные волдыри на коже, зуд, покраснение и покалывание.
«Наибольшая вероятность заражения паразитами бывает в водоемах с высокой антропогенной нагрузкой — в черте города, загрязненных органикой. А также в водоемах с большим количеством водоплавающих птиц и водных моллюсков, заразиться можно при температуре воды выше 20 градусов», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО.
В ходе микробиологического мониторинга по итогам первого полугодия 2024 года специалисты Роспотребнадзора сделали 89 проб воды поверхностных водных объектов — возбудителей паразитарных болезней обнаружено не было. В 2023 году была исследована 131 проба.
Также по итогам первого полугодия текущего года в ЯНАО зарегистрировано 936 случаев заболевания паразитарными болезнями. Тогда как в 2023 году всего было зарегистрировано 2 507 случая.
Что делать, чтобы не заразиться паразитами в реках и водоемах Ямала?
При обнаружении у себя симптомов паразитарных болезней следует немедленно обратиться к врачу. О том, какие меры профилактики паразитарных болезней во время активного отдыха на воде существуют, — смотрите в инфографике URA.RU.
Ранее редакция URA.RU сообщила, как не заразиться паразитами в ЯНАО. Энтеробиоз остается самым распространенным паразитарным заболеванием среди детей на Ямале.
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