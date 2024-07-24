Первую морошку собрали в ЯНАО (архивное фото)
Жительница Надымского района (ЯНАО) Оксана Яр рассказала о первом собранном урожае морошки. Фотографиями ягоды девушка поделилась вы своих соцсетях.
«Первая у нас морошка. Растет хорошо, но нам бы дождика немного в Надымский район, и можно собирать», — сообщила Яр на странице «Солнце Северное Яр Оксана» соцсети «ВКонтакте».
На Ямале сбор морошки начинается приблизительно в последней декаде июля. Пик сбора ягоды приходится на август.
Первая морошка в Надымском районе
Первая морошка в Надымском районе
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