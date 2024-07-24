24 июля 2024

На Ямале собрали первый урожай морошки. Фото

В Надымском районе выросла первая морошка
© Служба новостей «URA.RU»
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Первую морошку собрали в ЯНАО (архивное фото)
Первую морошку собрали в ЯНАО (архивное фото) Фото:

Жительница Надымского района (ЯНАО) Оксана Яр рассказала о первом собранном урожае морошки. Фотографиями ягоды девушка поделилась вы своих соцсетях.

«Первая у нас морошка. Растет хорошо, но нам бы дождика немного в Надымский район, и можно собирать», — сообщила Яр на странице «Солнце Северное Яр Оксана» соцсети «ВКонтакте».

На Ямале сбор морошки начинается приблизительно в последней декаде июля. Пик сбора ягоды приходится на август.

Первая морошка в Надымском районе
Первая морошка в Надымском районе
Фото:
Первая морошка в Надымском районе
Первая морошка в Надымском районе
Фото:

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Жительница Надымского района (ЯНАО) Оксана Яр рассказала о первом собранном урожае морошки. Фотографиями ягоды девушка поделилась вы своих соцсетях. «Первая у нас морошка. Растет хорошо, но нам бы дождика немного в Надымский район, и можно собирать», — сообщила Яр на странице «Солнце Северное Яр Оксана» соцсети «ВКонтакте». На Ямале сбор морошки начинается приблизительно в последней декаде июля. Пик сбора ягоды приходится на август.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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