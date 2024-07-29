Где в Тюмени собрать ребенка к школе. Список

В Тюмени начинают работу школьные базары
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В Тюмени заработали школьные базары
В Тюмени заработали школьные базары Фото:

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. В тюменских магазинах уже появились товары и одежда для школы. Агентство URA.RU сделало подборку, где в столице региона подготовить ребенка к1 сентября. 

Школьная форма

В Тюмени работает сразу несколько фабрик по производству школьной одежды. Они отшивают форму как для детей младших классов, так и для старшеклассников. Приобрести можно:

· интернет-магазин «Лидер»;

· магазин Sens;

· швейная фабрика «Императрица»;

· компания Dress code.

Также школьные коллекции уже представлены в сетевых магазинах. Среди них:

· Sela;

· «Детский мир»

· Rich Family;

· Acoola.

Канцелярские товары

Канцелярию и товары для учебы можно приобрести как в специализированных магазинах, так и в сезонных отделах в крупных гипермаркетах. В Тюмени принадлежности для письма представлены:

· магазин «Знание»;

· «Школьный двор»;

· кацмаркет «Карандаш»;

· «Ашан»;

· «Лента»;

· Metro;

· хобби-гипермаркет «Леонардо»

Все в одном месте

Традиционно в начале августа начинает свою работу школьная ярмарка в выставочном зале. Она продлится с 1 по 31 августа. В одном месте здесь можно будет приобрести школьную форму, спортивную одежду и обувь. Кроме того, на выставке представлен полный ассортимент канцтоваров, рюкзаков, учебников.

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До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. В тюменских магазинах уже появились товары и одежда для школы. Агентство URA.RU сделало подборку, где в столице региона подготовить ребенка к1 сентября.  Школьная форма В Тюмени работает сразу несколько фабрик по производству школьной одежды. Они отшивают форму как для детей младших классов, так и для старшеклассников. Приобрести можно: · интернет-магазин «Лидер»; · магазин Sens; · швейная фабрика «Императрица»; · компания Dress code. Также школьные коллекции уже представлены в сетевых магазинах. Среди них: · Sela; · «Детский мир» · Rich Family; · Acoola. Канцелярские товары Канцелярию и товары для учебы можно приобрести как в специализированных магазинах, так и в сезонных отделах в крупных гипермаркетах. В Тюмени принадлежности для письма представлены: · магазин «Знание»; · «Школьный двор»; · кацмаркет «Карандаш»; · «Ашан»; · «Лента»; · Metro; · хобби-гипермаркет «Леонардо» Все в одном месте Традиционно в начале августа начинает свою работу школьная ярмарка в выставочном зале. Она продлится с 1 по 31 августа. В одном месте здесь можно будет приобрести школьную форму, спортивную одежду и обувь. Кроме того, на выставке представлен полный ассортимент канцтоваров, рюкзаков, учебников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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