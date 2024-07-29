До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. В тюменских магазинах уже появились товары и одежда для школы. Агентство URA.RU сделало подборку, где в столице региона подготовить ребенка к1 сентября.
Школьная форма
В Тюмени работает сразу несколько фабрик по производству школьной одежды. Они отшивают форму как для детей младших классов, так и для старшеклассников. Приобрести можно:
· интернет-магазин «Лидер»;
· магазин Sens;
· швейная фабрика «Императрица»;
· компания Dress code.
Также школьные коллекции уже представлены в сетевых магазинах. Среди них:
· Sela;
· «Детский мир»
· Rich Family;
· Acoola.
Канцелярские товары
Канцелярию и товары для учебы можно приобрести как в специализированных магазинах, так и в сезонных отделах в крупных гипермаркетах. В Тюмени принадлежности для письма представлены:
· магазин «Знание»;
· «Школьный двор»;
· кацмаркет «Карандаш»;
· «Ашан»;
· «Лента»;
· Metro;
· хобби-гипермаркет «Леонардо»
Все в одном месте
Традиционно в начале августа начинает свою работу школьная ярмарка в выставочном зале. Она продлится с 1 по 31 августа. В одном месте здесь можно будет приобрести школьную форму, спортивную одежду и обувь. Кроме того, на выставке представлен полный ассортимент канцтоваров, рюкзаков, учебников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!