29 июля 2024

Курганцам объяснили, кого не касается закон о тишине

Курганцы пожаловались на шум от стройки в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане стройка будит жителей по утрам
В Кургане стройка будит жителей по утрам Фото:

Жительница Кургана пожаловалась на шум от стройки в районе улиц Коли Мяготина — Ипподромная, из-за которого ее семья вынуждена рано просыпаться. Представители мэрии разъяснили в ответе, что местный закон о тишине не касается объектов капстроительства.

«Шум от стройки компании Vitamin на улицах Коли Мяготина, Ипподромная и Станционная начинается с 6 часов утра. Из-за него невозможно отдохнуть», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе от мэрии уточняется, что действие закона Курганской области о тишине и покое не распространяется на проведение работ по строительству и реконструкции объектов.

Жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор по проблеме шума от стройки. Там могут произвести соответствующие замеры при производстве строительных работ, указано в ответе.

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Жительница Кургана пожаловалась на шум от стройки в районе улиц Коли Мяготина — Ипподромная, из-за которого ее семья вынуждена рано просыпаться. Представители мэрии разъяснили в ответе, что местный закон о тишине не касается объектов капстроительства. «Шум от стройки компании Vitamin на улицах Коли Мяготина, Ипподромная и Станционная начинается с 6 часов утра. Из-за него невозможно отдохнуть», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе от мэрии уточняется, что действие закона Курганской области о тишине и покое не распространяется на проведение работ по строительству и реконструкции объектов. Жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор по проблеме шума от стройки. Там могут произвести соответствующие замеры при производстве строительных работ, указано в ответе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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