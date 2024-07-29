Курганцам объяснили, кого не касается закон о тишине

Жительница Кургана пожаловалась на шум от стройки в районе улиц Коли Мяготина — Ипподромная, из-за которого ее семья вынуждена рано просыпаться. Представители мэрии разъяснили в ответе, что местный закон о тишине не касается объектов капстроительства.
«Шум от стройки компании Vitamin на улицах Коли Мяготина, Ипподромная и Станционная начинается с 6 часов утра. Из-за него невозможно отдохнуть», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе от мэрии уточняется, что действие закона Курганской области о тишине и покое не распространяется на проведение работ по строительству и реконструкции объектов.
Жителям посоветовали обратиться в Роспотребнадзор по проблеме шума от стройки. Там могут произвести соответствующие замеры при производстве строительных работ, указано в ответе.
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