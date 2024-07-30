Тюменский бар стал финалистом федеральной премии

Тюменский бар Fresca вошел в шорт-лист премии Where2Drink
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Всего из Тюмени за звание лучших бились восемь баров, из России - 670
Всего из Тюмени за звание лучших бились восемь баров, из России - 670 Фото:

Бар Fresca стал единственным баром Тюмени, который вошел в шорт-лист национальной премии Where2Drink. Об этом сообщается на сайте премии.

«Лучшие бары России — в шорт-листе премии Where2Drink. Тюмень, бар Fresca», — указано в сообщении.

Финал премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-23 августа. Ранее URA.RU писало, что в лонг-лист премии вошло восемь тюменских баров

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Бар Fresca стал единственным баром Тюмени, который вошел в шорт-лист национальной премии Where2Drink. Об этом сообщается на сайте премии. «Лучшие бары России — в шорт-листе премии Where2Drink. Тюмень, бар Fresca», — указано в сообщении. Финал премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-23 августа. Ранее URA.RU писало, что в лонг-лист премии вошло восемь тюменских баров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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