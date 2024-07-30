Тюменский бар стал финалистом федеральной премии

Всего из Тюмени за звание лучших бились восемь баров, из России - 670
Бар Fresca стал единственным баром Тюмени, который вошел в шорт-лист национальной премии Where2Drink. Об этом сообщается на сайте премии.
«Лучшие бары России — в шорт-листе премии Where2Drink. Тюмень, бар Fresca», — указано в сообщении.
Финал премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-23 августа. Ранее URA.RU писало, что в лонг-лист премии вошло восемь тюменских баров.
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